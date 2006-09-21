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Постер фильма Нанкинский пейзаж
5.6
Киноафиша Фильмы Нанкинский пейзаж
5.6

Нанкинский пейзаж

, 2006
Nankin Landscape
Россия / мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Нанкинский пейзаж
5.6

О фильме

Притча об амбивалентности и разрушающей двойственности – баллада об одиночестве человека, который когда-то предал свою любовь...

Некто Александр, волею случая вступает в соперничество с уголовником за простушку Надю. Оба превосходные рассказчики и их фантастические истории мы увидим на экране. Герой историй Александра гибнет, переживая красивый и трагичный роман с китаянкой.

В ролях

Дарья Мороз
Дарья Мороз
Zhen-zi
Константин Лавроненко
Константин Лавроненко
Aleksandr
Егор Баринов
Егор Баринов
Hairless
Yui Han
Girl
Петр Янданэ
Oldman
Marianna Rubinchik
Barmaid
Liu Syao Fan
Nun
Ольга Литвинова
Ольга Литвинова
Forewoman
Аравина, Анастасия Александровна
Woman in car
Yuliya Koshkina
Woman in theatre
Режиссер Валерий Рубинчик
Сценарист Andrei Bychkov
Композитор Bendzhamin Barshai
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2006
Премьера в мире 21 сентября 2006
Дата выхода
21 сентября 2006 Россия Кинопанорама
8 марта 2007 Беларусь
8 марта 2007 Казахстан
8 марта 2007 Украина
Производство ARK-Film, Мосфильм
Другие названия
Nankinskiy peyzazh, Nankinas ainava, Нанкинский пейзаж

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 3 июня 2024

Отзывы о фильме

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