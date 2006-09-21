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Притча об амбивалентности и разрушающей двойственности – баллада об одиночестве человека, который когда-то предал свою любовь...
Некто Александр, волею случая вступает в соперничество с уголовником за простушку Надю. Оба превосходные рассказчики и их фантастические истории мы увидим на экране. Герой историй Александра гибнет, переживая красивый и трагичный роман с китаянкой.
|21 сентября 2006
|Россия
|Кинопанорама
|8 марта 2007
|Беларусь
|8 марта 2007
|Казахстан
|8 марта 2007
|Украина