Чамскраббер, 2005

Хиллсайд – красивый пригородный городок где-то в США – для кого-то может показаться открыткой с изображением ворот в "американскую мечту", но подросток Дин знает об этом несколько больше. Когда лучший друг Дина Стиффла, главный наркодилер Хиллсайда Трой, вешается у себя в спальне, тщательно поддерживаемое психотерапевтическое равновесие в городке дало сильный крен. Дин решил не сообщать о случившемся взрослым, но сделал глупость, сообщив об этом кое-кому из одноклассников. Трое из них, Билли, Кристал и Ли, составили план похищения младшего брата Дина, Чарли, чтобы заставить Дина разыскать тайник Троя с наркотиками...