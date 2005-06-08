Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чамскраббер
Киноафиша Фильмы Чамскраббер
The Chumscrubber

Чамскраббер, 2005

2005 / США / Германия
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Хиллсайд – красивый пригородный городок где-то в США – для кого-то может показаться открыткой с изображением ворот в "американскую мечту", но подросток Дин знает об этом несколько больше. Когда лучший друг Дина Стиффла, главный наркодилер Хиллсайда Трой, вешается у себя в спальне, тщательно поддерживаемое психотерапевтическое равновесие в городке дало сильный крен. Дин решил не сообщать о случившемся взрослым, но сделал глупость, сообщив об этом кое-кому из одноклассников. Трое из них, Билли, Кристал и Ли, составили план похищения младшего брата Дина, Чарли, чтобы заставить Дина разыскать тайник Троя с наркотиками...

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 27 января 2006
Премьера в мире 8 июня 2005
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Централ Партнершип
Бюджет $6 800 000
Режиссер
Арье Позин
В ролях
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Уильям Фихтнер
Уильям Фихтнер
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Джон Херд
Джон Херд
Лорен Холли
Лорен Холли
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Чамскраббер
Пузырь
Пузырь (2006)
6.3
Война теней
Война теней (2005)
6.25
Freeвольная жизнь
Freeвольная жизнь (2005)
3.2
Девять жизней
Девять жизней (2005)
5.4615383
Дурная привычка
Дурная привычка (2005)
7
Кирпич
Кирпич (2005)
7.818182
Новая Франция
Новая Франция (2004)
4.7
Подводное течение
Подводное течение (2004)
7.133333
Безопасность вещей
Безопасность вещей (2001)
5
Быстрые перемены
Быстрые перемены (1990)
6.785714
Синяя борода
Синяя борода (1972)
5.733333
Вечер
Вечер (2007)
8.428572
Постер фильма Чамскраббер 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Рыба 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 04/02/2006 - 15:05:11):Блин, его где-нибудь в другом месте будут показывать или нет . В Авроре хотя бы. Фильмец мне уже по-названию… Читать дальше…
Рыба 2 апреля 2015, 12:51
Прикольное кино. Даже захотелось "На игле" пересмотреть.

Интересно, мы людям по ту сторону океана тоже видимся как с другой планеты? :-)
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше