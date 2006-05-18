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Постер мультфильма Принцесса
7.1
Киноафиша Фильмы Принцесса
7.1

Принцесса

, 2006
Princess
Германия, Дания / анимация, боевик, драма / 18+
Постер мультфильма Принцесса
7.1

Причины посмотреть

О фильме

«Принцесса» – первый полнометражный фильм Андерса Моргенталера. На 80% он состоит из анимации и на 20% - из игрового кино. Здесь Мортгенталер использовал ту же технику, что и для своего дипломного проекта «Араки – убийство японского фотографа» (Araki: The Killing of a Japanese Photographer) (2002).

Фильм открывал программу «Двухнедельника режиссеров» в Каннах-2006.

Скандальный, новаторский, трагический и пародийный полнометражный мультфильм для взрослых.

Сценарий «Принцессы» написали Андерс Моргенталер и Метте Хеено («Факир» (Fakiren fra Bilbao).

Визуальный ряд и персонажи фильма были созданы известным дизайнером Руне Фискером, а режиссером монтажа стал Миккель Э. Г. Нильсен («Дорогая Венди (Dear Wendy), «Королевская игра» (King’s Game).

Композиторы Мадс Брауэр и Каспер Клаусен.«Принцесса» снята на студии Zentropa при участии Shotgun Pictures GmbH. Продюсер картины Сарита Кристенсен, исполнительные продюсеры Петер Аальбек Йенсен, Петер Гарде, Томас Хеберле и Петер Роммель.

Тридцатидвухлетний священник Август возвращается домой спустя несколько лет миссионерской работы за границей. Причина - смерть его сестры Кристины, которая, прославившись в качестве знаменитой порнозвезды «Принцессы» скатилась в нищету и умерла от передозировки наркотиков. Свою пятилетнюю дочь Мию она оставила у проститутки Карен. Август навещает их, чтобы забрать девочку домой и стать ее опекуном.

Мучимый горем и чувством вины, Август решает отомстить за смерть Кристины и сделать так, чтобы впредь ее имя не было связано с порноиндустрией. Постепенно его затягивает в пучину насилия и дело принимает трагический оборот. Август отчаянно пытается уберечь единственное дорогое для него существо – Мию, – и это вынуждает его принять роковое решение.

В ролях

Туре Линдхардт
August
Лив Корфиксен
Luder i bil
Томми Кентер
Кристиан Тафдруп
Кристиан Тафдруп
Стайн Фишер Кристенсен
Christina
Йенс Аренцен
Расмус Бьерг
Расмус Бьерг
Jiming Cai
Ида Двингер
Mor
Mira Hilli Møller Hallund
Mia
Rikke Hallund
Henrik Ipsen
Caretaker
Режиссер Андрес Моргенталлер
Сценарист Метте Хеено, Андрес Моргенталлер
Композитор Mads Brauer, Casper Clausen
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Германия / Дания
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 18 мая 2006
Дата выхода
28 декабря 2006 Россия Централ Партнершип
28 декабря 2006 Беларусь
24 марта 2011 Греция
28 декабря 2006 Казахстан
16 июня 2006 США
28 декабря 2006 Украина
Бюджет 8 600 000 DKK
Сборы в мире $23 675
Производство Shotgun Pictures, Zentropa Entertainments
Другие названия
Princess, Hercegnő, Irmão Padre, Irmã Puta, Księżniczka, Princesa, Princesse, Prinsessa, Printsess, Принцесса, 公主追殺令

Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 

Отзывы о мультфильме

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