Фильм открывал программу «Двухнедельника режиссеров» в Каннах-2006.
Скандальный, новаторский, трагический и пародийный полнометражный мультфильм для взрослых.
Сценарий «Принцессы» написали Андерс Моргенталер и Метте Хеено («Факир» (Fakiren fra Bilbao).
Визуальный ряд и персонажи фильма были созданы известным дизайнером Руне Фискером, а режиссером монтажа стал Миккель Э. Г. Нильсен («Дорогая Венди (Dear Wendy), «Королевская игра» (King’s Game).
Композиторы Мадс Брауэр и Каспер Клаусен.«Принцесса» снята на студии Zentropa при участии Shotgun Pictures GmbH. Продюсер картины Сарита Кристенсен, исполнительные продюсеры Петер Аальбек Йенсен, Петер Гарде, Томас Хеберле и Петер Роммель.
Тридцатидвухлетний священник Август возвращается домой спустя несколько лет миссионерской работы за границей. Причина - смерть его сестры Кристины, которая, прославившись в качестве знаменитой порнозвезды «Принцессы» скатилась в нищету и умерла от передозировки наркотиков. Свою пятилетнюю дочь Мию она оставила у проститутки Карен. Август навещает их, чтобы забрать девочку домой и стать ее опекуном.
Мучимый горем и чувством вины, Август решает отомстить за смерть Кристины и сделать так, чтобы впредь ее имя не было связано с порноиндустрией. Постепенно его затягивает в пучину насилия и дело принимает трагический оборот. Август отчаянно пытается уберечь единственное дорогое для него существо – Мию, – и это вынуждает его принять роковое решение.
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