Тридцатидвухлетний священник Август возвращается домой спустя несколько лет миссионерской работы за границей. Причина - смерть его сестры Кристины, которая, прославившись в качестве знаменитой порнозвезды «Принцессы» скатилась в нищету и умерла от передозировки наркотиков. Свою пятилетнюю дочь Мию она оставила у проститутки Карен. Август навещает их, чтобы забрать девочку домой и стать ее опекуном.

Мучимый горем и чувством вины, Август решает отомстить за смерть Кристины и сделать так, чтобы впредь ее имя не было связано с порноиндустрией. Постепенно его затягивает в пучину насилия и дело принимает трагический оборот. Август отчаянно пытается уберечь единственное дорогое для него существо – Мию, – и это вынуждает его принять роковое решение.