Молдавия, 1971 год. Бедный скрипач Лаутар собирается жениться. Однако отец девушки, цыганский барон, требует, чтобы за небогатого жениха замолвил словечко влиятельный человек. Лаутар в отчаянии – в маленькой деревушке, в которой разворачиваются основные события, такого свата днем с огнем не сыскать. К счастью, в это время в страну прибывает с официальным визитом генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Волею судьбы он оказывается в тех краях, где живут Лаутар, его возлюбленная и ее отец. Проникнувшись историей скрипача, генсек отправляется к цыганскому барону. Дело со свадьбой Лаутара улажено, в свою очередь, благодарный парень готов помочь Брежневу жениться… на британской королеве.
Иногда и с великими мира сего приключаются странные вещи. Поехал однажды хозяин всей советской земли, которого вся страна иначе как "наш дорогой Леонид Ильич" и не называла, с визитом в Молдавию, одну из своих любимых республик. И сразу после официального приема исчез. А через три дня нашелся и улетел с визитом в Индию. А как провел великий человек эти три дня вдали от личной охраны, сотрудников компетентных органов и многочисленных секретарей, есть разные версии. Например, что наш дорогой Леонид Ильич оказался в гостях у одного цыганского барона, стал сватом на веселой свадьбе, чуть было не переселил целый народ в Сибирь и смог признаться в любви самой дорогой, но недостижимой даже для него женщине...
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