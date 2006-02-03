Иногда и с великими мира сего приключаются странные вещи. Поехал однажды хозяин всей советской земли, которого вся страна иначе как "наш дорогой Леонид Ильич" и не называла, с визитом в Молдавию, одну из своих любимых республик. И сразу после официального приема исчез. А через три дня нашелся и улетел с визитом в Индию. А как провел великий человек эти три дня вдали от личной охраны, сотрудников компетентных органов и многочисленных секретарей, есть разные версии. Например, что наш дорогой Леонид Ильич оказался в гостях у одного цыганского барона, стал сватом на веселой свадьбе, чуть было не переселил целый народ в Сибирь и смог признаться в любви самой дорогой, но недостижимой даже для него женщине...