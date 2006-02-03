Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Заяц над бездной
1 постер
Киноафиша Фильмы Заяц над бездной

Заяц над бездной

Zayats nad bezdnoy 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Молдавия, 1971 год. Бедный скрипач Лаутар собирается жениться. Однако отец девушки, цыганский барон, требует, чтобы за небогатого жениха замолвил словечко влиятельный человек. Лаутар в отчаянии – в маленькой деревушке, в которой разворачиваются основные события, такого свата днем с огнем не сыскать. К счастью, в это время в страну прибывает с официальным визитом генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Волею судьбы он оказывается в тех краях, где живут Лаутар, его возлюбленная и ее отец. Проникнувшись историей скрипача, генсек отправляется к цыганскому барону. Дело со свадьбой Лаутара улажено, в свою очередь, благодарный парень готов помочь Брежневу жениться… на британской королеве.

  • Съемки фильма проходили в Республике Молдова, неподалеку от села Голерканы, где расположена база отдыха, на которой в свое время действительно бывал Леонид Ильич Брежнев.
  • В массовых сценах фильма были задействованы настоящие молдавские цыгане.
  • «Заяц над бездной» – третий фильм Тиграна Кеосаяна, в котором принимает участие Владимир Ильин (Иван Смирнов). Ранее актер появлялся в таких картинах Кеосаяна, как «Президент и его внучка» (1999) и «Ландыш серебристый» (2000).

Иногда и с великими мира сего приключаются странные вещи. Поехал однажды хозяин всей советской земли, которого вся страна иначе как "наш дорогой Леонид Ильич" и не называла, с визитом в Молдавию, одну из своих любимых республик. И сразу после официального приема исчез. А через три дня нашелся и улетел с визитом в Индию. А как провел великий человек эти три дня вдали от личной охраны, сотрудников компетентных органов и многочисленных секретарей, есть разные версии. Например, что наш дорогой Леонид Ильич оказался в гостях у одного цыганского барона, стал сватом на веселой свадьбе, чуть было не переселил целый народ в Сибирь и смог признаться в любви самой дорогой, но недостижимой даже для него женщине...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 3 февраля 2006
Дата выхода
9 февраля 2006 Россия Централ Партнершип 12+
3 февраля 2006 Беларусь
3 февраля 2006 Казахстан
3 марта 2006 США
3 февраля 2006 Украина
Сборы в мире $217 329
Производство Централ Партнершип, Studia 2B
Другие названия
Zayats nad bezdnoy, Rabbit Over the Void, Mołdawskie wesele, Zaķis virs bezdibeņa, Zayats nad propastyu, Заяц над бездной
Режиссер
Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян
В ролях
Богдан Ступка
Богдан Ступка
Вартан Даракчан
Валерия Зайцева
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Заяц над бездной
Вор 7.3
Вор (1997)
Крымский мост. Сделано с любовью! 2.3
Крымский мост. Сделано с любовью! (2018)
Президент и его внучка 5.6
Президент и его внучка (2000)
Без мужчин 4.0
Без мужчин (2011)
Ландыш серебристый 6.4
Ландыш серебристый (2000)
Не надо печалиться 6.6
Не надо печалиться (2010)
Русский Бес 5.5
Русский Бес (2018)
Все наоборот 6.8
Все наоборот (1981)
Запах вереска 6.0
Запах вереска (2013)
Контракт на любовь 5.2
Контракт на любовь (2008)
Бесславные придурки 0.0
Бесславные придурки (2014)
Мой парень из зоопарка 6.3
Мой парень из зоопарка (2011)
Фильм находится в подборках
Фильмы про цыган Фильмы про цыган

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Заяц над бездной

Похожие фильмы онлайн

Вор
 
Крымский мост. Сделано с любовью!
 
Президент и его внучка
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Lomm 2 апреля 2015, 12:51
Согласен с мнением, что "Заяц над бездной" - фильм для телевидения, а не для кинотеатров. Идея вроде бы действительно неплоха, да и денег… Читать дальше…
Отзывы Написать
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше