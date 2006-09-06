Министр сельского хозяйства Венсан всегда жил припеваючи - его работа не требовала больших усилий, а свободное время он мог провести как дома, в компании законной жены, так и в гостях у любовницы. Однако за белой полосой неизменно следует черная, и в жизни Венсана после долгих лет благоденствия наступили трудные времена. Политические враги сплели против героя интригу, в результате которой его убрали с должности. Узнав об этом, супруга Венсана выгнала его из дома, любовница тоже отвернулась, даже в квартире, которую нашла для него мама, уже поселились какие-то бандиты… Что же будет делать герой, в одночасье лишившись всего?
Кто бы мог подумать, что министр Венсан окажется на улице? Услуги, оказанные Венсаном нации, весьма значимы: в молодости он был биологом и изобрел незаметное, но эффективное оружие массового уничтожения: генетически модифицированных насекомых — вызывающих судороги блох и ос-убийц. В тридцать лет он уже был членом Академии наук. Чтобы нейтрализовать его талант изобретателя, его назначают министром сельского хозяйства. Он превращается в старого зануду, ему уже за шестьдесят, и он почиет на лаврах.
Естественно, у него есть враги, которые терпеливо роют ему могилу. Всё начинается с хорошо продуманных акций: выкриков, протестов, яростных выступлений, неприкаянных мычащих коров, овец и уток, навоза, разбросанного по бульварам, тракторов... Толпа всегда думает, что следующий руководитель будет лучше того, кого, по их мнению, они хорошо знают. Возможно, они правы, поскольку Теодорус, соперник Венсана, полон энтузиазма, энергии и идей. Вот этот прямолинейный человек сидит в саду под деревом, окруженный приспешниками: он невысок, с большим животом и короткими конечностями. Он читает, перечитывает, правит и подписывает воззвания, декларации, предложения, программы... За оградой сада слышны выкрики взбунтовавшейся и решительной толпы. Она хочет перемен, ее шум подобен музыке Вагнера, Девятой симфонии Бетховена!
Венсан в своем кабинете. Окна закрыты, но он слышит шум толпы. Ее лозунги безжалостны и категоричны: это конец. Венсан подписывает свою отставку...
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