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Постер фильма Сады осенью
5.9
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5.9

Сады осенью

, 2006
Jardins en automne
Франция / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Сады осенью
5.9

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Министр сельского хозяйства Венсан всегда жил припеваючи - его работа не требовала больших усилий, а свободное время он мог провести как дома, в компании законной жены, так и в гостях у любовницы. Однако за белой полосой неизменно следует черная, и в жизни Венсана после долгих лет благоденствия наступили трудные времена. Политические враги сплели против героя интригу, в результате которой его убрали с должности. Узнав об этом, супруга Венсана выгнала его из дома, любовница тоже отвернулась, даже в квартире, которую нашла для него мама, уже поселились какие-то бандиты… Что же будет делать герой, в одночасье лишившись всего?

  • Режиссером и сценаристом фильма выступил Отар Иоселиани. Также создатель картины появился в одной из сцен в эпизодической роли.
  • Фильм был номинирован на премии Нью-Йоркского кинофестиваля, Лондонского кинофестиваля, а также получил приз жюри фестиваля европейского кино в Севилье, кинофестиваля в Мар-дель-Плата. 
  • “Сады осенью” - третий фильм Отара Иоселиани с участием Лили Лавина. Ранее актриса появлялась в картинах грузинского режиссера “Истина в вине” (1999), “Утро понедельника” (2002). 
  • В 2015 году Матиас Юнг появился еще в одной картине Отара Иоселиани - притче “Зимняя песня”.

Кто бы мог подумать, что министр Венсан окажется на улице? Услуги, оказанные Венсаном нации, весьма значимы: в молодости он был биологом и изобрел незаметное, но эффективное оружие массового уничтожения: генетически модифицированных насекомых — вызывающих судороги блох и ос-убийц. В тридцать лет он уже был членом Академии наук. Чтобы нейтрализовать его талант изобретателя, его назначают министром сельского хозяйства. Он превращается в старого зануду, ему уже за шестьдесят, и он почиет на лаврах.

Естественно, у него есть враги, которые терпеливо роют ему могилу. Всё начинается с хорошо продуманных акций: выкриков, протестов, яростных выступлений, неприкаянных мычащих коров, овец и уток, навоза, разбросанного по бульварам, тракторов... Толпа всегда думает, что следующий руководитель будет лучше того, кого, по их мнению, они хорошо знают. Возможно, они правы, поскольку Теодорус, соперник Венсана, полон энтузиазма, энергии и идей. Вот этот прямолинейный человек сидит в саду под деревом, окруженный приспешниками: он невысок, с большим животом и короткими конечностями. Он читает, перечитывает, правит и подписывает воззвания, декларации, предложения, программы... За оградой сада слышны выкрики взбунтовавшейся и решительной толпы. Она хочет перемен, ее шум подобен музыке Вагнера, Девятой симфонии Бетховена!

Венсан в своем кабинете. Окна закрыты, но он слышит шум толпы. Ее лозунги безжалостны и категоричны: это конец. Венсан подписывает свою отставку...

В ролях

Северин Бланше
Vincent, le ministre
Жасин Жаке
Barbara, la balayeuse
Отар Иоселиани
Отар Иоселиани
Arnaud
Лили Лавина
Mathilde, la rousse
Паскаль Винсент
Мишель Пикколи
Мишель Пикколи
Marie, la mère de Vincent
Denis Lambert
Gégé, le bistrotier
Pascal Vincent
Théodière, le deuxième ministre
Salomé Bedine-Mkheidze
L'ex-fiancée
Christian Griot
L'huissier
Матиас Юнг
Матиас Юнг
Le chauve
Режиссер Отар Иоселиани
Сценарист Отар Иоселиани
Композитор Николя Зурабишвили
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 6 сентября 2006
Дата выхода
23 ноября 2006 Россия Кино без границ
23 ноября 2006 Беларусь
14 октября 2006 Италия
23 ноября 2006 Казахстан
2 октября 2006 США
23 ноября 2006 Украина
6 сентября 2006 Франция
Сборы в мире $599 879
Производство Pierre Grise Productions, Cinemaundici, Kino Bez Granits
Другие названия
Jardins en automne, Gardens in Autumn, 秋日花園, Dārzi rudenī, Giardini in autunno, Jardines en otoño, Jardins no Outono, Jesenné záhrady, Ogrody jesieni, Oi kipoi tou fthinoporou, Őszi kertek, Podzimní zahrady, Sügisaiad, Сады осенью, ここに幸あり

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 25 декабря 2023

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

Смотреть кино можно будет во время велотренировки
29 июня 2017 18:01 Смотреть кино можно будет во время велотренировки 6 июля стартуют необычные показы от фитнес-сети World Class и онлайн-кинотеатра Tvzavr, которые предлагают смотреть фильмы во время велотренировок.В программе – лауреаты Каннского фестиваля,

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