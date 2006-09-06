Кто бы мог подумать, что министр Венсан окажется на улице? Услуги, оказанные Венсаном нации, весьма значимы: в молодости он был биологом и изобрел незаметное, но эффективное оружие массового уничтожения: генетически модифицированных насекомых — вызывающих судороги блох и ос-убийц. В тридцать лет он уже был членом Академии наук. Чтобы нейтрализовать его талант изобретателя, его назначают министром сельского хозяйства. Он превращается в старого зануду, ему уже за шестьдесят, и он почиет на лаврах.

Естественно, у него есть враги, которые терпеливо роют ему могилу. Всё начинается с хорошо продуманных акций: выкриков, протестов, яростных выступлений, неприкаянных мычащих коров, овец и уток, навоза, разбросанного по бульварам, тракторов... Толпа всегда думает, что следующий руководитель будет лучше того, кого, по их мнению, они хорошо знают. Возможно, они правы, поскольку Теодорус, соперник Венсана, полон энтузиазма, энергии и идей. Вот этот прямолинейный человек сидит в саду под деревом, окруженный приспешниками: он невысок, с большим животом и короткими конечностями. Он читает, перечитывает, правит и подписывает воззвания, декларации, предложения, программы... За оградой сада слышны выкрики взбунтовавшейся и решительной толпы. Она хочет перемен, ее шум подобен музыке Вагнера, Девятой симфонии Бетховена!

Венсан в своем кабинете. Окна закрыты, но он слышит шум толпы. Ее лозунги безжалостны и категоричны: это конец. Венсан подписывает свою отставку...