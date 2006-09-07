Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Восставшие
Рейтинги
5.0 Рейтинг IMDb: 5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Восставшие

Восставшие

Unrest 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Начались анатомические занятия будущих медиков, каждому студенту нужно разбиться по группам и сделать первое в своей жизни вскрытие. Элисон Блэнчэрд (Корри Инглиш) вместе с тремя парнями нужно вскрыть труп женщины, привезенный из Бразилии. Первый опыт для Элисон прошёл не очень удачно, она потеряла сознание, но это лишь полбеды, далее в больнице начали происходить загадочные убийства как персонала, так и студентов. Все смерти Элисон связывает с загадочным трупом, теперь девушка должна докопаться до истины о прошлом покойной женщины, прежде чем потревоженный дух не добрался до неё, давая выход мести за то, что нарушили покой ее тела.

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 7 сентября 2006
Дата выхода
7 сентября 2006 Россия 16+
11 ноября 2006 Великобритания
7 сентября 2006 Казахстан
7 сентября 2006 Украина
MPAA R
Бюджет $2 500 000
Сборы в мире $2 795 983
Производство Asgaard Entertainment, YMIR Productions LLC
Другие названия
Unrest, Cadáveres, Los que no descansan, Sin descanso, A halál után, Après la Mort, Nesmireni, Neupokojeni, The Possession, Unrest - Schrei nicht, Du weckst die Toten, Восставшие
Режиссер
Джейсон Тодд Ипсон
В ролях
Корри Инглиш
Скот Дэвис
Джошуа Альба
Мариса Петроро
Бен Ливингстон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.0
Оцените 14 голосов
5 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
