Начались анатомические занятия будущих медиков, каждому студенту нужно разбиться по группам и сделать первое в своей жизни вскрытие. Элисон Блэнчэрд (Корри Инглиш) вместе с тремя парнями нужно вскрыть труп женщины, привезенный из Бразилии. Первый опыт для Элисон прошёл не очень удачно, она потеряла сознание, но это лишь полбеды, далее в больнице начали происходить загадочные убийства как персонала, так и студентов. Все смерти Элисон связывает с загадочным трупом, теперь девушка должна докопаться до истины о прошлом покойной женщины, прежде чем потревоженный дух не добрался до неё, давая выход мести за то, что нарушили покой ее тела.