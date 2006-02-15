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Постер фильма Кэнди
7.4
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7.4

Кэнди

, 2006
Candy
Австралия / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Кэнди
7.4

О фильме

Кэнди, красивая юная художница, влюбляется в Дэна, поэта от случая к случаю. Их любовь опьяняет: они стремятся к бесконечному наслаждению. Раздвинуть границы возможного им помогает героин. Когда они вместе, они не боятся будущего.

Но вскоре у любовников кончаются деньги на наркотики. Кэнди идет на панель. Дэн ей не мешает, и незаметно для себя они покидают пределы своего Рая. Зависимость от героина становится все сильнее, и в это время Кэнди и Дэн решают скрепить себя узами брака. Свадьба пролетает в наркотическом дурмане. Родители Кэнди в ужасе. На их глазах дочь летит в пропасть, навстречу чему-то, чего они страшно боятся, но не могут понять.

Проходят дни и ночи. Для Кэнди и Дэна любовь неразрывно связана с наркотиками...

В ролях

Хит Леджер
Хит Леджер
Dan
Эбби Корниш
Эбби Корниш
Candy
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Casper
Том Бадж
Schumann
Дэймон Херриман
Дэймон Херриман
Тим МакКензи
Джейсон Чан
Ноэль Херриман
Нони Хейзлхерст
Mrs. Wyatt
Тони Мартин
Mr. Wyatt
Тара Морис
Roberto Meza Mont
Jorge
Режиссер Нил Армфилд
Сценарист Luke Davies, Нил Армфилд
Композитор Пол Шарлье
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 15 февраля 2006
Дата выхода
1 июня 2006 Россия Централ Партнершип
25 мая 2006 Австралия
1 июня 2006 Беларусь
2 марта 2007 Бразилия
3 ноября 2006 Великобритания
21 сентября 2006 Германия
1 декабря 2006 Италия
1 июня 2006 Казахстан
27 июня 2006 Португалия
1 июня 2006 Украина
MPAA R
Сборы в мире $2 105 096
Производство Film Finance, Paradigm Hyde Films, Renaissance Films
Другие названия
Candy, Candy - Reise der Engel, Con Nghiện, Cukiereczek, Iubire si dependenta, Kende, Paradiso + Inferno, Кенди, Кэнди, キャンディ, 愛．糖針, 迷幻甜心, Candy - OZ, 캔디, 愛糖針

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 17 января 2025

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