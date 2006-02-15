Но вскоре у любовников кончаются деньги на наркотики. Кэнди идет на панель. Дэн ей не мешает, и незаметно для себя они покидают пределы своего Рая. Зависимость от героина становится все сильнее, и в это время Кэнди и Дэн решают скрепить себя узами брака. Свадьба пролетает в наркотическом дурмане. Родители Кэнди в ужасе. На их глазах дочь летит в пропасть, навстречу чему-то, чего они страшно боятся, но не могут понять.
Проходят дни и ночи. Для Кэнди и Дэна любовь неразрывно связана с наркотиками...
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