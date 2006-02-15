Кэнди, красивая юная художница, влюбляется в Дэна, поэта от случая к случаю. Их любовь опьяняет: они стремятся к бесконечному наслаждению. Раздвинуть границы возможного им помогает героин. Когда они вместе, они не боятся будущего.

Но вскоре у любовников кончаются деньги на наркотики. Кэнди идет на панель. Дэн ей не мешает, и незаметно для себя они покидают пределы своего Рая. Зависимость от героина становится все сильнее, и в это время Кэнди и Дэн решают скрепить себя узами брака. Свадьба пролетает в наркотическом дурмане. Родители Кэнди в ужасе. На их глазах дочь летит в пропасть, навстречу чему-то, чего они страшно боятся, но не могут понять.

Проходят дни и ночи. Для Кэнди и Дэна любовь неразрывно связана с наркотиками...