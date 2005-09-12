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Постер фильма Предложение
7.2
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7.2

Предложение

, 2005
The Proposition
Австралия / драма, боевик, криминал / 18+
Постер фильма Предложение
7.2

О фильме

Перед Чарли Бернсом стоит нелегкий выбор – чтобы спасти от виселицы своего младшего брата Мики, он должен убить старшего Артура. А приехавший в Австралию из Англии капитан Стэнли отчаянно пытается оградить жену от зверств новой среды...

Балансируя на грани жизни и смерти, герои встают перед моральными дилеммами, решение которых приводит к сокрушительному результату. Страх, ненависть, любовь и долг смешиваются с запахами пота, крови и пыли необжитой колониальной Австралии XIX века.

В ролях

Том Бадж
Гай Пирс
Гай Пирс
Charlie Burns
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон
Martha Stanley
Рэй Уинстон
Рэй Уинстон
Captain Stanley
Дэвид Уэнэм
Дэвид Уэнэм
Джон Херт
Джон Херт
Дэвид Галпилил
Дэвид Галпилил
Ричард Уилсон
Mike Burns
Томми Льюис
Роберт Морган
Sergeant Lawrence
Леа Пурселл
Ноа Тейлор
Ноа Тейлор
Brian O'Leary
Режиссер Джон Хиллкоут
Сценарист Ник Кейв
Композитор Ник Кейв, Уоррен Эллис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 12 сентября 2005
Дата выхода
20 апреля 2006 Россия Русский репортаж
6 октября 2005 Австралия
20 апреля 2006 Беларусь
10 июня 2006 Бразилия
10 марта 2006 Великобритания
9 октября 2008 Венгрия
22 мая 2007 Германия
17 августа 2007 Греция
28 июля 2006 Дания
10 марта 2006 Ирландия
20 апреля 2006 Казахстан
21 апреля 2006 Норвегия
1 июня 2006 Португалия
1 декабря 2006 Румыния
9 июня 2006 США
20 апреля 2006 Украина
31 марта 2006 Финляндия
16 декабря 2009 Франция
24 февраля 2006 Швеция
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $5 048 893
Производство UK Film Council, Surefire Film Productions, Autonomous
Другие названия
The Proposition, La propuesta, Proposition, A Proposta, Az ajánlat, Đánh Đổi Tự Do, Escolha Mortal, Kanlı Teklif, La proposta, Paranomi dikaiosyni, Ponuda, Propozycja, Propuesta de muerte, Propunerea, Sanderis, The Proposition - ehdotus, The Proposition - Tödliches Angebot, Uvjeti predaje, Vražedný návrh, Παράνομη δικαιοσύνη, Предложение, Предложението, Пропозиція, プロポジション　血の誓約, 关键协议, 프로포지션

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 19 декабря 2023
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саундтрек фильма Предложение

Цитаты

Jellon Lamb Простите, сэр, но я тут застрял, и единственная компания — этот жалкий мешок ирландской свиной дряни. Бедный, бедный Дэн О’Райли. Садитесь, сэр. Выпьем со мной.
[Чарли взводит курок и направляет пистолет на Лэмба]
Charlie Burns Еще одна шутка про ирландцев, мистер Лэмб, и я вас пристрелю. Понятно?
Jellon Lamb О, как воды Энниса, сэр. Тогда выпьем за ирландцев. Нет лучше народа, который бы... чистил картошку.
[Чарли снова взводит курок и направляет пистолет на Лэмба]
Charlie Burns Молишься, мистер Лэмб?

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