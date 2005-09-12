Jellon Lamb Простите, сэр, но я тут застрял, и единственная компания — этот жалкий мешок ирландской свиной дряни. Бедный, бедный Дэн О’Райли. Садитесь, сэр. Выпьем со мной.

[Чарли взводит курок и направляет пистолет на Лэмба]

Charlie Burns Еще одна шутка про ирландцев, мистер Лэмб, и я вас пристрелю. Понятно?

Jellon Lamb О, как воды Энниса, сэр. Тогда выпьем за ирландцев. Нет лучше народа, который бы... чистил картошку.

[Чарли снова взводит курок и направляет пистолет на Лэмба]