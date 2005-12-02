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Постер фильма Молчи в тряпочку
6.3
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6.3

Молчи в тряпочку

, 2005
Keeping Mum
Великобритания / комедия / 18+
Постер фильма Молчи в тряпочку
6.3

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Уолтер Гудфеллоу, викарий небольшого английского деревенского прихода, сам не замечает, как его брак постепенно разрушается и он настолько оторван от своей семьи, что не видит, что его семнадцатилетняя дочь Холли переживает ряд отношений с неподходящими парнями, а его сын Пити боится ходить в школу из-за издевательств. Отчаявшись от отсутствия любви и ласки, Глория начинает влюбляться в Ланса, американского гольфиста, который дает ей «частные» уроки. Проблемы, беспокоящие семью, начинают исчезать после того, как в дом прибывает новая домработница Грэйс Хокинс, которая начинает крутить их делами, выводя семью из кризиса…

  • Основные съемки фильма проходили в феврале 2005 года в деревне Сент-Майкл в Корнуолле. Локации на острове Мэн использовались для всех съемок за пределами деревни. Натурные кадры поезда сделаны на железной дороге Северного Йоркшира. 
  • Этот фильм посвящен Джеймсу Буту, исполнившему роль мистера Брауна, который скончался за четыре месяца до премьеры фильма. Это его последняя работа в кино.
  • Это также одна из последних ролей Патрика Суэйзи в кино, за четыре года до его смерти 14 сентября 2009 года от рака поджелудочной железы.
  • Фильм частично основан на сказочной повести Памелы Трэверс о Мэри Поппинс.

Уолтер Гудфеллоу, приходской священник в маленькой английской деревушке Литтл Уэллоп, давно запустил свой брак с Глорией, и вообще так отдалился от своей семьи, что даже внимания не обращает ни на семнадцатилетнюю дочь, которая вовсю встречается с разными неподходящими ей парнями, ни на сына Пити, который боится ходить в школу, потому что его там обижают. А лишенная любви мужа Глория начинает влюбляться в американца Лэнса, профессионального гольфиста, дающего ей частные уроки.

Однако семейные проблемы потихоньку исчезают, когда в доме появляется новая домохозяйка Грэйс Хокинс, которая справляется с трудностями словно куда более старая, мрачная и таинственная Мэри Поппинс...

В ролях

Роуэн Аткинсон
Роуэн Аткинсон
Walter Goodfellow
Кристин Скотт Томас
Кристин Скотт Томас
Глория Гудфеллоу
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Грейс Хокинс
Патрик Суэйзи
Патрик Суэйзи
Lance
Эмилия Фокс
Эмилия Фокс
Rosie Jones
Лиз Смит
Mrs. Parker
Тэмсин Эгертон
Тэмсин Эгертон
Holly Goodfellow
Тоби Паркс
Petey Goodfellow
Джек Райан
Терри Олдертон
Роджер Хэммонд
Дж. Бут
Mr. Brown
Режиссер Найэлл Джонсон
Сценарист Ричард Руссо, Найэлл Джонсон
Композитор Дикон Хинчлифф
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 2 декабря 2005
Премьера в мире 2 декабря 2005
Дата выхода
13 июля 2006 Россия 16+
13 июля 2006 Беларусь
2 декабря 2005 Великобритания
1 июня 2006 Венгрия
30 марта 2006 Германия
5 января 2006 Греция
27 января 2006 Испания 12
14 апреля 2006 Италия
13 июля 2006 Казахстан
20 апреля 2006 Португалия
2 декабря 2005 США
13 июля 2006 Украина
10 мая 2006 Франция
MPAA R
Бюджет $169 000
Сборы в мире $18 586 834
Производство Summit Entertainment, Isle of Man Film, Azure Films
Другие названия
Keeping Mum, Secrets de famille, Una Loca Familia, De Bico Calado, Eltakarítónő, En hushjelp til besvær, Hınzır Dadı, Im Thin Thít Và Lặn Mất Tăm, La famiglia omicidi, Mami hoitaa, Min to peis... oute tou papa, Mord im Pfarrhaus, Nikomu ni riječi, Ništa bez mame, Prilaikyk liežuvį, Salvese quien pueda!, Secretos de familia, Secrets de família, Suu lukku, Svigermor(d), Trunk, Uma Família dos Diabos, Univerzálna upratovacka, Univerzální uklízecka, Visi mēmi, Wszystko zostaje w rodzinie, Μην το πεις... ούτε του παπά, Да запазиш тайна, Молчи в тряпочку, Тримай язика за зубами, キーピング・ママ, 保持缄默, 憨豆撞正女杀手, 殺手妙管家, Keeping Mom, Az eltakarítónő, Sálvese quien pueda!, Скрито - покрито

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 3 июня 2024

Цитаты

Глория Гудфеллоу Нельзя просто так брать и убивать людей, только потому что они тебе не нравятся!
Грейс Хокинс Знаешь, мои врачи говорили то же самое. Это был единственный вопрос, по которому мы никогда не могли договориться.

Отзывы о фильме

Mojohardsky 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильмак для тех, кто устал от голливудовской тупизны и однообразия. Детям (<20), пафосным девченкам, их нереальным паццанам, которым… Читать дальше…
teq 2 апреля 2015, 12:51
Какие все мерзкие и туповатенькие людишки здесь собрались, наверное фанаты Очень Страшного Кино и фильмов из серии "Искусай меня насмерть,… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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