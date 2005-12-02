Уолтер Гудфеллоу, приходской священник в маленькой английской деревушке Литтл Уэллоп, давно запустил свой брак с Глорией, и вообще так отдалился от своей семьи, что даже внимания не обращает ни на семнадцатилетнюю дочь, которая вовсю встречается с разными неподходящими ей парнями, ни на сына Пити, который боится ходить в школу, потому что его там обижают. А лишенная любви мужа Глория начинает влюбляться в американца Лэнса, профессионального гольфиста, дающего ей частные уроки.

Однако семейные проблемы потихоньку исчезают, когда в доме появляется новая домохозяйка Грэйс Хокинс, которая справляется с трудностями словно куда более старая, мрачная и таинственная Мэри Поппинс...