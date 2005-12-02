Уолтер Гудфеллоу, викарий небольшого английского деревенского прихода, сам не замечает, как его брак постепенно разрушается и он настолько оторван от своей семьи, что не видит, что его семнадцатилетняя дочь Холли переживает ряд отношений с неподходящими парнями, а его сын Пити боится ходить в школу из-за издевательств. Отчаявшись от отсутствия любви и ласки, Глория начинает влюбляться в Ланса, американского гольфиста, который дает ей «частные» уроки. Проблемы, беспокоящие семью, начинают исчезать после того, как в дом прибывает новая домработница Грэйс Хокинс, которая начинает крутить их делами, выводя семью из кризиса…
Уолтер Гудфеллоу, приходской священник в маленькой английской деревушке Литтл Уэллоп, давно запустил свой брак с Глорией, и вообще так отдалился от своей семьи, что даже внимания не обращает ни на семнадцатилетнюю дочь, которая вовсю встречается с разными неподходящими ей парнями, ни на сына Пити, который боится ходить в школу, потому что его там обижают. А лишенная любви мужа Глория начинает влюбляться в американца Лэнса, профессионального гольфиста, дающего ей частные уроки.
Однако семейные проблемы потихоньку исчезают, когда в доме появляется новая домохозяйка Грэйс Хокинс, которая справляется с трудностями словно куда более старая, мрачная и таинственная Мэри Поппинс...
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