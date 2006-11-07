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Парк Советского периода
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Soviet Park

Парк Советского периода, 2006

2006 / Россия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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О фильме
Парк Советского периода – это парк удивительной красоты, чистоты и ухоженности. Это парк высокой культуры обслуживания.
Здесь за Вами будут ухаживать так, как если бы Вы были членом правительства, космонавтом или знатной стахановкой. Вас поселят в шикарный номер с полированной мебелью и телевизором «Темп», по которому показывают «Лебединое озеро». К Вашим услугам – целый шкаф одежды из хлопка и льна, холодильник с красной и черной икрой, минеральной водой и фруктами. Медперсонал вышколен, по аллеям маршируют пионеры, а доллар стоит 60 копеек. Дождь здесь не обещают. Его делают. Каждый день после обеда в тихий час – чтобы засыпать было приятнее. А если Вы устанете отдыхать, то милости просим испытать трудностей. К Вашим услугам – аттракцион «Целина», где Вы будете мокнуть под проливным дождем, слушать выступление Кобзона и сидеть за рулем горящего грузовика. Или настоящий полет в космос – со всеми причитающимися космонавту перегрузками. А может быть, Вы хотите стать узником Гулага? И это тоже возможно. Сотрудники Парка Советского периода готовы выполнить любое из Ваших желаний!
Парк советского периода – это коммунистический островок среди бушующих страстей нашей непростой жизни. Но не каждый сможет попасть сюда.
Олегу Зимину повезло – он, знаменитый ведущий, автор культового телешоу, которое вот уже много лет смотрит вся страна, награжден за ударный труд неделей отдыха в этом заповедном месте. Не совсем бескорыстно, конечно – взамен Олег должен сделать репортаж о Парке. И тогда, быть может, случится чудо, ему  простят огромный долг, а его программа будет вновь выходить в эфир…
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 7 ноября 2006
Премьера в мире 7 ноября 2006
Возраст 18+
Прокатчик Вест
Режиссер
Юлий Гусман
Юлий Гусман
В ролях
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Александр Дзюба
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина
Нина Усатова
Нина Усатова
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bender 2 апреля 2015, 12:51
Такого откровенного г**на давно не смотрел, досих пор жалею что зашел.

А Гусман не КВН шутки копил а какието ералашные.Испортил хорошую с виду идею
Skinflint 2 апреля 2015, 12:51
Лучше бы он снял парк Ельцинского периода. И ближе и страшнее. :)
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