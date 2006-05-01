Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Странные родственники
Постер фильма Странные родственники
Рейтинги
5.3 Рейтинг IMDb: 5.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Странные родственники

Странные родственники

Relative Strangers 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

«Странные родственники» — взрывная комедия об успешном психиатре, мир которого начинает рушиться, когда он встречает своих биологических родителей. Все в его жизни было правильно, включая даже дату свадьбы, до той роковой ночи, когда его ревнивый брат Мич рассказал ему правду о его воспитании… Он приемный ребенок… Френк и Агнес Маньюр — вторые родители, делают жизнь Ричарда несчастной, разрушая его отношения с близкими и пытаясь сорвать его предстоящую скорую свадьбу. Хотя жизнь Ричарда, кажется, зашла в тупик, он понимает, что узнал много хорошего от своих биологических родителей.

Страна США / Германия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 1 мая 2006
Дата выхода
29 июня 2006 Россия 16+
29 июня 2006 Казахстан
1 мая 2006 США
29 июня 2006 Украина
MPAA PG-13
Сборы в мире $155 340
Производство Garlin Pictures, Equity Pictures Medienfonds GmbH & Co. KG, Gordonstreet Pictures
Другие названия
Relative Strangers, Extraña familia, Kai apo edo... oi goneis mou, Meet My Parents, Meet your parents, Mon vrai père et moi, Obcy krewni, Parentes Perfeitos, Pierdut familie!, Relative Strangers - ... sind das wirklich meine Eltern?, Relative Strangers - Aiuto! sono arrivati i miei, Relative Strangers - Eltern und andere Katastrophen, Relative strangers: una familia casi perfecta, Släkten är bäst, Socorro, Conheci os Meus Pais!, Sokk a jóból, Una familia casi perfecta, Võõrad sugulased, Και από εδώ... οι γονείς μου, Непознати роднини, Странные родственники
Режиссер
Грег Глиенна
В ролях
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Рон Ливингстон
Рон Ливингстон
Нив Кэмпбелл
Нив Кэмпбелл
Беверли Д’Анджело
Беверли Д’Анджело
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Странные родственники
Утопим Мону! 5.9
Утопим Мону! (1999)
Разговоры за баром с Шуманом 6.4
Разговоры за баром с Шуманом (2017)
Красотки в бегах 5.7
Красотки в бегах (2015)
Имоджен 5.8
Имоджен (2012)
Любовный менеджмент 6.9
Любовный менеджмент (2008)
Экс-любовник 6.3
Экс-любовник (2007)
Дьявол и Дэниэл Уэбстер 5.8
Дьявол и Дэниэл Уэбстер (2004)
Хуже не бывает 6.0
Хуже не бывает (2003)
Студия 54 5.9
Студия 54 (1998)
Как удержаться на плаву 6.8
Как удержаться на плаву (1996)
Война супругов Роуз 6.7
Война супругов Роуз (1989)
Плохой Санта 2 5.5
Плохой Санта 2 (2016)

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 14 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Забудете про «Метод»: этот детектив с рейтингом 7,4 очень похож на сериал Быкова – только тут вместо Хабенского Чадов
Даже Агата Кристи так бы не написала: 3 современных детектива с интригами круче английской классики
«Возвращение в Эдем» 40 лет спустя: как сейчас выглядят главные актеры известной австралийской мелодрамы — покорили Россию в 90-е
Арабский шейх лично не одобрил: почему лучшие серии «Маши и Медведя» так и не показали в ОАЭ
14 лет в «черных списках»: чиновники СССР этого фильма о войне боялись, как огня – но после премьеры пришлось награждать
Олег Табаков и московские тараканы «помогли» Netflix снять лучший детектив зимы 2026-го: от концовки у меня упала челюсть
$100 млн за сезон: «предка» «Игры престолов» НВО выпустил еще в нулевые – зритель к такому эпику оказался не готов
«Слишком женственно»: современные немцы впервые посмотрели «17 мгновений» и нашли 3 проблемы советского шедевра
Вопрос про культовый советский фильм и Таиланд загнал в тупик даже знатоков «Что? Где? Когда?», а вы справитесь? (тест)
Наш ответ Линчу: эти 5 сериалов зрители признали русской версией легендарного «Твин Пикса» (в №1 даже снялся Смоляков)
«Ладони вспотели, пульс подскочил»: первые зрители этого нового хоррора выходят с сеансов на подкошенных ногах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше