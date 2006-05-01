Отзывы о фильме
«Странные родственники» — взрывная комедия об успешном психиатре, мир которого начинает рушиться, когда он встречает своих биологических родителей. Все в его жизни было правильно, включая даже дату свадьбы, до той роковой ночи, когда его ревнивый брат Мич рассказал ему правду о его воспитании… Он приемный ребенок… Френк и Агнес Маньюр — вторые родители, делают жизнь Ричарда несчастной, разрушая его отношения с близкими и пытаясь сорвать его предстоящую скорую свадьбу. Хотя жизнь Ричарда, кажется, зашла в тупик, он понимает, что узнал много хорошего от своих биологических родителей.
|29 июня 2006
|Россия
|16+
|29 июня 2006
|Казахстан
|1 мая 2006
|США
|29 июня 2006
|Украина