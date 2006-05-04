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Вдох - выдох
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Вдох - выдох, 2006

2006 / Россия
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Герой и героиня этой истории расстались полгода назад после семи лет совместной и вполне счастливой жизни. Они расстались, обнаружив, что между ними лежит непреодолимая, глубочайшая пропасть абсолютного непонимания и не знания друг друга. Это произошло неожиданно и в тот момент, когда они, казалось бы, пришли к грани, за которой их маленькая вселенная должна была расшириться до бесконечных размеров. Стоило допустить нечто, что казалось забавным экспериментом и произошло великое крушение. Боль вместо единения. Одиночество вместо понимания. Хаос вместо гармонии. Они расстались, но они не могут существовать друг без друга. И тогда они решают встретиться. Эта встреча, скорее всего, последний шанс исправить непоправимое. В их распоряжении всего десять часов, за которые они пытаются открыть друг другу то, что они не решались открыть за те семь лет прожитых вместе.

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 4 мая 2006
Премьера в мире 4 мая 2006
Режиссер
Иван Дыховичный
В ролях
Игорь Миркурбанов
Игорь Миркурбанов
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова
Ольга Дыховичная
Ольга Дыховичная
Андрей Батуханов
Александр Решетняк
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вдох - выдох 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Вадим 2 апреля 2015, 12:51
Странный фильм. То, что он оставляет что-то внутри, - определенно. Но в этом трудно разобраться. То, что фильм НЕ понравился точно сказать НЕ могу.… Читать дальше…
Шурик 2 апреля 2015, 12:51
Фильм о чувствах и о взаимоотношениях между м/ж (+ ж/ж). Действия в нем продиктованы не холодным расчетом, а именно чувствами. Хорошо подойдет тем,… Читать дальше…
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