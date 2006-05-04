Вдох - выдох, 2006

Герой и героиня этой истории расстались полгода назад после семи лет совместной и вполне счастливой жизни. Они расстались, обнаружив, что между ними лежит непреодолимая, глубочайшая пропасть абсолютного непонимания и не знания друг друга. Это произошло неожиданно и в тот момент, когда они, казалось бы, пришли к грани, за которой их маленькая вселенная должна была расшириться до бесконечных размеров. Стоило допустить нечто, что казалось забавным экспериментом и произошло великое крушение. Боль вместо единения. Одиночество вместо понимания. Хаос вместо гармонии. Они расстались, но они не могут существовать друг без друга. И тогда они решают встретиться. Эта встреча, скорее всего, последний шанс исправить непоправимое. В их распоряжении всего десять часов, за которые они пытаются открыть друг другу то, что они не решались открыть за те семь лет прожитых вместе.