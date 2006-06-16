Родители Игнасио умерли, когда он был младенцем. Теперь он работает поваром в приюте монастыря Оахака. Игнасио мечтает стать лучадором, но борьба запрещена монастырем. В то же время он нежно заботится о сиротах и любит их всем сердцем, но его еда ужасна, потому что он не может позволить себе качественные ингредиенты. Однажды ночью уличный вор по имени Стивен грабит Игнасио. После драки Игнасио решает забыть про правила монастыря и становится лучадором, чтобы заработать деньги. Он убеждает Стивена присоединиться к нему, и они оба присоединяются к соревнованиям в качестве партнеров. Игнасио меняет свое имя на Начо, а Стивен принимает имя Эскелето. Сможет ли теперь герой исполнить свою мечту?
Игнасио – молодой человек, воспитанный в монастыре в Мексике, и работающий там поваром. Следуя своей детской мечте, он надевает маску и плащ, берет себе псевдоним Начо, находит партнера, и отправляется на местные соревнования по реслингу в надежде выиграть главный приз – 200 долларов. Таким образом, он расчитывает и сиротский приют спасти от разорения, и детей накормить вкусной едой, и завоевать всеобщее уважение.
А с появлением в монастыре новой монашенки, сестры Энкарнасьон, Начо пытается завоевать ее сердце, а также доказать ей, что быть Лучадором (мексиканским реслером) – не грех. Для этого он решает выиграть главный приз в королевской битве и на выигрыш купить детям автобус.
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