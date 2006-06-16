Игнасио – молодой человек, воспитанный в монастыре в Мексике, и работающий там поваром. Следуя своей детской мечте, он надевает маску и плащ, берет себе псевдоним Начо, находит партнера, и отправляется на местные соревнования по реслингу в надежде выиграть главный приз – 200 долларов. Таким образом, он расчитывает и сиротский приют спасти от разорения, и детей накормить вкусной едой, и завоевать всеобщее уважение.

А с появлением в монастыре новой монашенки, сестры Энкарнасьон, Начо пытается завоевать ее сердце, а также доказать ей, что быть Лучадором (мексиканским реслером) – не грех. Для этого он решает выиграть главный приз в королевской битве и на выигрыш купить детям автобус.