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Постер фильма Суперначо
6.3
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6.3

Суперначо

, 2006
Nacho Libre
Германия, США / комедия / 18+
Постер фильма Суперначо
6.3

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Родители Игнасио умерли, когда он был младенцем. Теперь он работает поваром в приюте монастыря Оахака. Игнасио мечтает стать лучадором, но борьба запрещена монастырем. В то же время он нежно заботится о сиротах и ​​любит их всем сердцем, но его еда ужасна, потому что он не может позволить себе качественные ингредиенты. Однажды ночью уличный вор по имени Стивен грабит Игнасио. После драки Игнасио решает забыть про правила монастыря и становится лучадором, чтобы заработать деньги. Он убеждает Стивена присоединиться к нему, и они оба присоединяются к соревнованиям в качестве партнеров. Игнасио меняет свое имя на Начо, а Стивен принимает имя Эскелето. Сможет ли теперь герой исполнить свою мечту?

  • Во время съемки некоторых сцен соревнований создатели использовали надувные куклы, чтобы заменить часть зрителей. Предположительно, они стоили намного дешевле дополнительных членов массовки и выглядели при этом более настоящими.
  • Рамзеса изображает Сезар Гонсалес, реальный лучадор, известный как Серебряный Король, боец во втором поколении и сын легенды – доктора Вагнера. 
  • Во время съемок Джек Блэк, исполнитель главной роли, записал серию «признаний», которые были загружены в Интернет в виде видеоподкастов, доступных в iTunes.

Игнасио – молодой человек, воспитанный в монастыре в Мексике, и работающий там поваром. Следуя своей детской мечте, он надевает маску и плащ, берет себе псевдоним Начо, находит партнера, и отправляется на местные соревнования по реслингу в надежде выиграть главный приз – 200 долларов. Таким образом, он расчитывает и сиротский приют спасти от разорения, и детей накормить вкусной едой, и завоевать всеобщее уважение.

А с появлением в монастыре новой монашенки, сестры Энкарнасьон, Начо пытается завоевать ее сердце, а также доказать ей, что быть Лучадором (мексиканским реслером) – не грех. Для этого он решает выиграть главный приз в королевской битве и на выигрыш купить детям автобус.

В ролях

Джек Блэк
Джек Блэк
Начо
Ана де ла Регера
Ана де ла Регера
Sister Encarnación
Дариус Роуз
Chancho
Эдуардо Гомес
Chuy
Карла Хименес
Карла Хименес
Петер Стормаре
Петер Стормаре
Эктор Хименес
Эктор Хименес
Esqueleto
Трой Джентиле
Трой Джентиле
Мойзес Ариас
Мойзес Ариас
Juan Pablo
Carlos Maycotte
Segundo Nuñez
Ричард Монтойя
Guillermo
Сезар Гонсалес
Ramses
Режиссер Джаред Хесс
Сценарист Джеруша Хесс, Майк Уайт, Джаред Хесс
Композитор Дэнни Элфман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 11 августа 2006
Премьера в мире 16 июня 2006
Дата выхода
7 сентября 2006 Россия UPI 12+
14 сентября 2006 Австралия
14 сентября 2006 Аргентина
7 сентября 2006 Беларусь
15 ноября 2006 Бельгия
28 июля 2006 Бразилия
11 августа 2006 Великобритания
19 октября 2006 Германия
11 августа 2006 Дания
15 сентября 2006 Исландия
18 августа 2006 Испания
17 ноября 2006 Италия
7 сентября 2006 Казахстан
16 июня 2006 Канада PG
1 октября 2006 Колумбия
2 августа 2006 Кувейт
11 августа 2006 Мексика
18 января 2007 Нидерланды
15 сентября 2006 Панама
22 июня 2006 Пуэрто-Рико
16 июня 2006 США
20 июля 2006 Сингапур
10 ноября 2006 Турция
7 сентября 2006 Украина
1 ноября 2006 Франция
15 сентября 2006 Швеция
3 ноября 2006 Япония
MPAA PG
Бюджет $35 000 000
Сборы в мире $99 255 460
Производство Paramount Pictures, Nickelodeon Movies, Black & White Productions
Другие названия
Nacho Libre, Super Nacho, Супер Начо, Bozí zápasník, Gönüllü Kahraman, Načas Libras, Načo, Načo Libre, Super Nacho - O Herói do Wrestling, Untitled Jack Black Project, Võ Sĩ Bất Đắc Dĩ, Ο μασκοφόρος παλαιστής, Борець Начо, Начо Либре, नाचो लिब्रे, ナチョ・リブレ　覆面の神様, 衰腳神父, 나쵸 리브레, Boží zápasník, O Maskofóros Palaistís

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 декабря 2023

Отзывы о фильме

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