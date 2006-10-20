Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ночь в музее Ночь в музее
Киноафиша Фильмы Ночь в музее
Night At The Museum

Ночь в музее, 2006

2006 / США
7.4 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Чтобы сохранить совместную опеку над сыном, безработному Ларри Дэйли приходится устроиться ночным охранником в Музей естественной истории. Во время первой же смены на новой работе Ларри ждет сюрприз: оказывается, что по ночам музейные экспонаты – от скелета динозавра до статуи президента Рузвельта – оживают благодаря магии древнеегипетской пластины и разводят свою насыщенную разными курьезами деятельность.

  • Несмотря на то что у Бена Стиллера и Оуэна Уилсона множество диалогов в фильме, на съемочной площадке они встретились всего лишь раз. Большая часть сцен с Уилсоном была отснята спустя три месяца после съемок эпизодов со Стиллером.
  • Изначально предполагалось, что Оуэн Уилсон появится лишь в камео, но его персонаж Джедидайя так понравился зрителям на тестовых показах, что создатели фильма решили сделать его одним из главных героев.
  • Для Рами Малека (фараон Акменра) фильм стал дебютом в полнометражном кино. Родители Малека на самом деле родом из Египта.
  • Реплики на «языке гуннов» стали импровизацией актеров.
  • Роль работника кадрового агентства исполнила мать Бена Стиллера – актриса Энн Мира.
  • Изначально предполагалось, что режиссерское кресло займет Стивен Соммерс («Мумия», «Ван Хельсинг»).

"Продвинутый" охранник Музея естественной истории случайно открывает древнее заклятие, которое оживляет представленные экспонаты. Теперь всех ждет ночь полная хаоса и веселья…

7.4 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 28 декабря 2006
Премьера в мире 20 октября 2006
Возраст 12+
Режиссер
Шон Леви
Шон Леви
В ролях
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Билл Коббс
Мэтью Харрисон
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Карла Гуджино
Карла Гуджино
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Ужастики
Ужастики (2015)
7.388889
Ночь в музее: Секрет гробницы
Ночь в музее: Секрет гробницы (2014)
7.48
Невероятная жизнь Уолтера Митти
Невероятная жизнь Уолтера Митти (2013)
7.355263
Мой парень из зоопарка
Мой парень из зоопарка (2011)
7.28
Повелитель страниц
Повелитель страниц (1994)
7.6363635
Фильм находится в подборках
Комедии с Беном Стиллером Комедии с Беном Стиллером
Семейные фильмы про животных Семейные фильмы про животных
Постер фильма Ночь в музее 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Ночь в музее смотреть онлайн

Ночь в музее
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Ночь в музее: Секрет гробницы
 
Невероятная жизнь Уолтера Митти
 
Мой парень из зоопарка
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
homa4ok 2 апреля 2015, 12:51
ФИЛЬМ ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ И ПОЗИТИВНЫЙ!ИДЕАЛЬНЫЙ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ПРОСМОТРА.✊
RomNikI 2 апреля 2015, 12:51
Абсолюдно ДЕТСКИЙ фильм. Для 10 - летнего возраста =/- 5 лет...
Отзывы Написать
45 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Ночь в музее
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Экранизацией игры Uncharted займется режиссер «Ночи в музее» Несколько недель назад фанаты серии видео игр Uncharted попрощались с надеждой увидеть экранизацию на большом экране: хотя премьера фильма по игре была запланирована на 30 июня 2017, недавно картина
Написать
26 октября 2016 15:43
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Приложение киноафиши