Ночь в музее, 2006

Чтобы сохранить совместную опеку над сыном, безработному Ларри Дэйли приходится устроиться ночным охранником в Музей естественной истории. Во время первой же смены на новой работе Ларри ждет сюрприз: оказывается, что по ночам музейные экспонаты – от скелета динозавра до статуи президента Рузвельта – оживают благодаря магии древнеегипетской пластины и разводят свою насыщенную разными курьезами деятельность.
"Продвинутый" охранник Музея естественной истории случайно открывает древнее заклятие, которое оживляет представленные экспонаты. Теперь всех ждет ночь полная хаоса и веселья…