Клик:с пультом по жизни, 2006

Когда работа полностью поглощает твою жизнь (и ты сам, вроде бы, не против) – для семьи совсем не остается времени. Да вообще ни для чего. И вот тогда в твои руки попадает пульт дистанционного управления, который может остановить или замедлить любой момент твоей жизни... Открываются новые перспективы! Архитектору-трудоголику попадает в руки такой вот пульт управления жизнью. Теперь он может остановить время и в этот момент наверстать упущенное, или промотать жизнь вперед, и узреть результаты прожитого. Но техника есть техника – у нее для нас всегда сюрприз в запасе. Накопив собственную память, пульт начинает сам управлять скоростью перемотки и выбором момента жизни. Игрушка перестает развлекать и превращается в опасное оружие, направленное против самого владельца.