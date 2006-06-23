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Клик:с пультом по жизни, 2006

2006 / США
7.4 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Когда работа полностью поглощает твою жизнь (и ты сам, вроде бы, не против) – для семьи совсем не остается времени. Да вообще ни для чего. И вот тогда в твои руки попадает пульт дистанционного управления, который может остановить или замедлить любой момент твоей жизни... Открываются новые перспективы! Архитектору-трудоголику попадает в руки такой вот пульт управления жизнью. Теперь он может остановить время и в этот момент наверстать упущенное, или промотать жизнь вперед, и узреть результаты прожитого. Но техника есть техника – у нее для нас всегда сюрприз в запасе. Накопив собственную память, пульт начинает сам управлять скоростью перемотки и выбором момента жизни. Игрушка перестает развлекать и превращается в опасное оружие, направленное против самого владельца.

7.4 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 3 августа 2006
Премьера в мире 23 июня 2006
Возраст 12+
MPAA PG-13
Прокатчик Каскад
Режиссер
Фрэнк Корачи
Фрэнк Корачи
В ролях
Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Джона Хилл
Джона Хилл
Дэвид Хассельхофф
Дэвид Хассельхофф
Все актеры и съемочная группа
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Режиссер Фрэнк Корачи последовательно верен однажды избранному им жанру, именуемому «комедии с Адамом Сэндлером». За «Певцом на свадьбе» и «Водоносом» последовал (с перерывом на Жюля Верна) «Клик» – притча о договоре некоего человека (чего уж там, Адама Сэндлера, естественно) с ангелом смерти. Однако художественный арсенал этой притчи странным образом позаимствован из совсем другого жанра, именуемого «комедии с Лесли Нильсеном». И в самом деле, почти на всем своем протяжении «Клик»…
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По моему фоильм на жирную 4. Точно стоит смотреть, тк и посмеятся можно иногда (хотя и не часто) и подумать после о том как мы живем. Думаю многие… Читать дальше…
JP 2 апреля 2015, 12:51
Идея стара, воплощение на ура Сцена смерти - супер, смех сквозь слезы.. Мне теперь у Сэндлера нравятся три фильма: этот, "Все или… Читать дальше…
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