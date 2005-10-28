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Saw II

Пила 2, 2005

2005 / США
7.4 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Зловещий маньяк по прозвищу Конструктор начинает новый раунд своей кровавой игры на выживание. На этот раз он запирает за металлической дверью не двоих, а целых восемь человек. Среди них оказывается и сын детектива Эрика Мэттьюса, ведущего расследование по делу Конструктора.

  • Основные съемки прошли на территории одного здания в Торонто и продлились 25 дней.
  • Решение о запуске сиквела в производство было принято сразу же после дебютного уик-энда первой «Пилы».
  • Исполнительница роли Аманды Янг Шоуни Смит на момент съемок была беременна, но предпочла сохранить свое положение в секрете.
  • Большинство членов актерского состава не получили последние 25 страниц сценария. О развязке знали только те актеры, которые были задействованы в финальной сцене.
  • Для одной из сцен было использовано около 120 тысяч шприцов. В течение четырех дней съемочная команда заменяла обычные иглы на резиновые.
  • Картина стала режиссерским дебютом Даррена Линна Боусмана.
  • Для фильма были сняты пять альтернативных концовок.

Маньяк запирает нескольких человек в убежище, полном ловушек, и теперь они должны найти оттуда выход до того, как смертельно опасный нервно-паралитический газ убьет их. Но не меньше газа несчастные должны опасаться ловушек, каждая из которых может легко лишить их жизни...

7.4 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 12 января 2006
Премьера в мире 28 октября 2005
Возраст 18+
Режиссер
Даррен Линн Боусман
Даррен Линн Боусман
В ролях
Тобин Белл
Тобин Белл
Лирик Бент
Джон Фэллон
Фрэнки Джи
Ноум Дженкинс
Все актеры и съемочная группа
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«Пила-2» – классическая иллюстрация «золотого правила» почти всех (за редчайшим исключением) сиквелов: «Природа отдыхает на детях гениев». Когда энергия первоначальной идеи угасает, остаются лишь механические перепевы прежней мелодии, отягощенные вдобавок чрезмерно разросшимися техническими деталями. Если бы не было первой «Пилы», поставленной в 2004-м прошедшим австралийскую киновыучку малайзийцем Джеймсом Уэном, то вторая, смастеренная канзасцем Дарреном Линном Бузманом, возможно, еще имела…
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scarab 2 апреля 2015, 12:51
первая часть посильнее была имхо. Только вот в кино у нас ведь её не показывали? А вторая - смотрел экранку (еще в ноябре), т.к. не знал что её… Читать дальше…
Денис 2 апреля 2015, 12:51
Концовка лажа. Просто испоганила весь фильм. Даже не помню, что там вообще было из за дебильного конца. Ждем пилу 3, 4, 5, 6, смену актеров, 7, 8,… Читать дальше…
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