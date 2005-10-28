Пила 2, 2005

Зловещий маньяк по прозвищу Конструктор начинает новый раунд своей кровавой игры на выживание. На этот раз он запирает за металлической дверью не двоих, а целых восемь человек. Среди них оказывается и сын детектива Эрика Мэттьюса, ведущего расследование по делу Конструктора.
Маньяк запирает нескольких человек в убежище, полном ловушек, и теперь они должны найти оттуда выход до того, как смертельно опасный нервно-паралитический газ убьет их. Но не меньше газа несчастные должны опасаться ловушек, каждая из которых может легко лишить их жизни...