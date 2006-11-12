Мало того, что у маленького пингвина по имени Мамбл ужасный певческий голос, у него еще и нет Песни Сердца. Тем не менее Мамбл обладает талантом к чему-то, чего никогда не видел ни один из пингвинов: к чечетке. Хотя его мать Норма Джин считает эту маленькую привычку милой, его отец Мемфис в ужасе от перспектив сына остаться без пары. Судьба распорядилась так, что его единственная подруга, Глория, оказалась лучшей певицей в мире. Сможет ли герой найти себя и покорить возлюбленную?