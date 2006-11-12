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Постер мультфильма Делай ноги
6.9
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6.9

Делай ноги

, 2006
Happy Feet
Австралия, США / приключения, семейный, мюзикл, анимация, комедия / 18+
Постер мультфильма Делай ноги
6.9

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Мало того, что у маленького пингвина по имени Мамбл ужасный певческий голос, у него еще и нет Песни Сердца. Тем не менее Мамбл обладает талантом к чему-то, чего никогда не видел ни один из пингвинов: к чечетке. Хотя его мать Норма Джин считает эту маленькую привычку милой, его отец Мемфис в ужасе от перспектив сына остаться без пары. Судьба распорядилась так, что его единственная подруга, Глория, оказалась лучшей певицей в мире. Сможет ли герой найти себя и покорить возлюбленную?

  • Озвучившие главные роли Бриттани Мерфи, Хью Джекман, Робин Уильямс и Николь Кидман самостоятельно исполнили все свои вокальные номера в этом фильме. 
  • Первоначально Принц запретил использование своей песни Kiss в фильме, однако, посмотрев некоторые кадры, он не только передумал и разрешил использовать песню, но и написал дополнительную оригинальную песню для финальных титров. 
  • У Мамбла прямо под шеей есть выцветшее темное пятно в виде галстука-бабочки. Оно добавлено, чтобы шкура героя больше походила на белый смокинг, что одновременно подчеркивает сходство с Фредом Астером, а также является игрой на «костюме пингвина», сленговом термине, обозначающем черный смокинг.
  • Мультфильм посвящен памяти Стива Ирвина, подарившего голос Треву, так как это его последняя работа в кино: вскоре после съемок он погиб, сраженный скатом.

В холодной Антарктиде императорские пингвины с давних пор находили себе пару благодаря пению. Но вот у Нормы Джин и Мемфиса появляется малыш по имени Мамбл, который не может издать ни единого музыкального звука, но зато на удивление хорошо отбивает чечетку. В то время как обеспокоенные родители Мамбла не теряют надежду на то, что все еще может измениться, на их колонию надвигается настоящая опасность — голод. Мамбл и его верные друзья берутся установить истинную причину надвигающихся неприятностей.

В ролях

Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Мамбл
Хью Джекман
Хью Джекман
Мемфис
Николь Кидман
Николь Кидман
Норма Джин
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Lovelace
Бриттани Мерфи
Бриттани Мерфи
Глория
Хьюго Уивинг
Хьюго Уивинг
Старейшина Ноа
Карлос Аласраки
Карлос Аласраки
Nestor
Ломбардо Бойяр
Рауль
Джеффри Гарсиа
Rinaldo
Джонни А. Санчез
Lombardo
Режиссер Джордж Миллер
Сценарист Джордж Миллер, Джон Колли, Джуди Моррис, Warren Coleman
Композитор Джон Пауэлл
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Австралия / США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 12 ноября 2006
Дата выхода
21 декабря 2006 Россия КароПрокат 0+
26 декабря 2006 Австралия
1 декабря 2006 Австрия
7 декабря 2006 Аргентина
30 декабря 2006 Армения
21 декабря 2006 Беларусь
6 декабря 2006 Бельгия
22 декабря 2006 Болгария
24 ноября 2006 Бразилия
8 декабря 2006 Великобритания
21 декабря 2006 Венгрия
22 декабря 2006 Венесуэла
30 ноября 2006 Германия
21 декабря 2006 Гонконг
14 декабря 2006 Греция
8 декабря 2006 Дания
24 января 2007 Египет
14 декабря 2006 Израиль
19 декабря 2006 Индия
20 декабря 2006 Индонезия
8 декабря 2006 Ирландия
26 декабря 2006 Исландия
5 декабря 2006 Испания
1 декабря 2006 Италия
21 декабря 2006 Казахстан
17 ноября 2006 Канада
12 января 2007 Китай
24 ноября 2006 Колумбия
20 декабря 2006 Кувейт
15 декабря 2006 Латвия
22 декабря 2006 Литва
16 ноября 2006 Малайзия
8 декабря 2006 Мексика
6 декабря 2006 Нидерланды
26 декабря 2006 Новая Зеландия
1 декабря 2006 Норвегия
21 декабря 2006 ОАЭ
8 декабря 2006 Панама
1 декабря 2006 Польша
7 декабря 2006 Португалия
17 ноября 2006 Пуэрто-Рико
22 декабря 2006 Румыния
17 ноября 2006 США
21 декабря 2006 Сербия
23 ноября 2006 Сингапур
7 декабря 2006 Словакия
21 декабря 2006 Словения
16 ноября 2006 Таиланд
18 ноября 2006 Тайвань
26 января 2007 Турция
21 декабря 2006 Украина
22 ноября 2006 Филиппины
8 декабря 2006 Финляндия
6 декабря 2006 Франция
7 декабря 2006 Чехия
1 декабря 2006 Чили
1 декабря 2006 Швейцария
8 декабря 2006 Швеция
22 декабря 2006 Эстония
1 декабря 2006 ЮАР
21 декабря 2006 Южная Корея
17 марта 2007 Япония
MPAA PG
Бюджет $100 000 000
Сборы в мире $384 338 040
Производство Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Kennedy Miller Productions
Другие названия
Happy Feet, Happy feet - El pingüino, Happy Feet: El pingüino, Делай ноги, Happy Feet: O Pinguim, Happy Feet: Rompiendo el hielo, Happy Feet: The IMAX Experience, Happy feet: Trencant el gel, Happy Feet: Tupot małych stóp, Jautrās pleznas, Këmbët e lumtura, Khosh ghadam, Les petits pieds du bonheur, Linksmosios pėdutės, Lustakad jalakesed, Mumble cel mai tare dansator, Neşeli Ayaklar, Ples malog pingvina, Quvnoq oyoqchalar, Táncoló talpak, Tazizou ta'raglayim, Vesele nogice, Vũ Điệu Chim Cánh Cụt, Xoşbəxt ayaqlar, Χαρούμενα πόδια, Весели крачета, Веселі ніжки, Көңілді аяқтар, Плес малог пингвина, Шайыр буттар, Шчаслівыя ножкі, हैपी फ़ीट, ハッピー フィート, 快乐的大脚, 快樂腳, 踢躂小企鵝, Happy Feet - O Pingüim, Les petits pieds du bonheur (1), Bước Chân Vui, Happy Feet 1

Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 18 голосов
6.4 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Обновлено 17 марта 2021
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саундтрек мультфильма Делай ноги

Наша рецензия

Об этом мало кто знает, но известных режиссеров по имени Джордж Миллер на самом деле двое. Один – австралиец – снял трилогию «Безумный Макс», а также «Иствикских ведьм» и «Масло Лоренцо»; кроме того, написал сценарий к первому «Бэйбу» и срежиссировал второго. Другой – шотландец – в ответе за вторую часть «Бесконечной истории», «Зевса и Роксанну», «Робинзона Крузо» и «Путешествие к центру Земли». Так вот, постановщик мультфильма «Делай ноги» – тот Джордж Миллер, который австралиец. Главный…

Отзывы о мультфильме

Kate15 2 апреля 2015, 12:51
Я тоже думаю что мультик будет классным!!! И я кстати пойду на него в свой День Рождения!!И я надеюсь, что в свой день рождения я не разачаруюсь!!!!
Pimline 2 апреля 2015, 12:51
Редкостная фигня с бредовым сюжетом! Дочка спросила об окончании мультика на первой трети, не рекомендую, подобного бреда еще не видел
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

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