Мало того, что у маленького пингвина по имени Мамбл ужасный певческий голос, у него еще и нет Песни Сердца. Тем не менее Мамбл обладает талантом к чему-то, чего никогда не видел ни один из пингвинов: к чечетке. Хотя его мать Норма Джин считает эту маленькую привычку милой, его отец Мемфис в ужасе от перспектив сына остаться без пары. Судьба распорядилась так, что его единственная подруга, Глория, оказалась лучшей певицей в мире. Сможет ли герой найти себя и покорить возлюбленную?
В холодной Антарктиде императорские пингвины с давних пор находили себе пару благодаря пению. Но вот у Нормы Джин и Мемфиса появляется малыш по имени Мамбл, который не может издать ни единого музыкального звука, но зато на удивление хорошо отбивает чечетку. В то время как обеспокоенные родители Мамбла не теряют надежду на то, что все еще может измениться, на их колонию надвигается настоящая опасность — голод. Мамбл и его верные друзья берутся установить истинную причину надвигающихся неприятностей.
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