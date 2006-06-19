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Дьявол носит Prada Дьявол носит Prada
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Devil Wears Prada

Дьявол носит Prada, 2006

2006 / США
7.6 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодая провинциалка Энди Сакс, не так давно окончившая университет по специальности «Журналистика», грезит о карьере в серьезном политическом издании. Она приезжает в Нью-Йорк в поисках работы, но все, что ей удается найти, – должность младшей ассистентки в журнале мод «Подиум». Едва оказавшись в офисе, героиня понимает, что совершенно не вписывается в компанию гламурных девиц, которые здесь работают. Однако главный редактор «Подиума», великая и ужасная Миранда Пристли, к всеобщему удивлению, берет Энди в помощницы. Работа оказывается невыносимой: властная и требовательная начальница, ненормированный график и интриги изматывают Энди, однако она твердо намерена продержаться в редакции хотя бы год…

  • По слухам, прообразом Миранды Пристли послужила редактор Vogue Анна Винтур. Она не была приглашена на премьеру фильма, но появилась на пресс-показе, с ног до головы облаченная в Prada.
  • Фильм практически полностью был снят в США. Экспедиция съемочной группы в Париж продолжалась всего два дня. 
  • Для фото, где Энди Сакс запечатлена со своими родителями, актриса Энн Хэтэуэй позировала со своей настоящей мамой Кейт Макколи Хэтэуэй и актером Дэвидом Маршаллом Грантом.

По одноименному роману Лорен Уайзбергер.

Мир моды не так прост, как всем кажется. В этом убеждается Андреа, когда попадает под "гнет" всесильного редактора крупнейшего нью-йоркского журнала моды.

 

7.6 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 5 октября 2006
Премьера онлайн 5 сентября 2020
Премьера в мире 19 июня 2006
Возраст 16+
Режиссер
Дэвид Фрэнкел
Дэвид Фрэнкел
В ролях
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Эдриан Гренье
Эдриан Гренье
Грэйси Томас
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Эмили Блант
Эмили Блант
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дьявол носит Prada 2 постера
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Дьявол носит Prada
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Nikol 2 апреля 2015, 12:51
Мне фильм очень понравился. Хорошая легкая комедия со смыслом.Цитата (Twilight, 11/10/2006 - 00:10:52):Девочка - дураааа!!!! из-за глупого… Читать дальше…
JP 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Kalisto, 27/07/2006 - 17:20:18):И вообще Миранду должна играть высокая худая женщина

это вы в которой главе нашли? редакторша должна быть… Читать дальше…
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саундтрек фильма Дьявол носит Prada
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