Дьявол носит Prada, 2006

Мало не бывает — топ фильмов и сериалов о любви к покупкам, которые можно посмотреть в «Черную пятницу»

В США традиция «Черной пятницы» существует с 1950-х годов, а к нам пришла недавно. За океаном акция начинается на следующий день после Дня Благодарения, но компании превращают три дня скидок в неделю или месяц распродажи. Мы вместе с онлайн-кинотеатром KION подобрали 7 увлекательных фильмов и сериалов о вещах, которые стоит посмотреть в преддверии черной пятницы.