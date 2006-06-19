Дьявол носит Prada, 2006

Молодая провинциалка Энди Сакс, не так давно окончившая университет по специальности «Журналистика», грезит о карьере в серьезном политическом издании. Она приезжает в Нью-Йорк в поисках работы, но все, что ей удается найти, – должность младшей ассистентки в журнале мод «Подиум». Едва оказавшись в офисе, героиня понимает, что совершенно не вписывается в компанию гламурных девиц, которые здесь работают. Однако главный редактор «Подиума», великая и ужасная Миранда Пристли, к всеобщему удивлению, берет Энди в помощницы. Работа оказывается невыносимой: властная и требовательная начальница, ненормированный график и интриги изматывают Энди, однако она твердо намерена продержаться в редакции хотя бы год…
По одноименному роману Лорен Уайзбергер.
Мир моды не так прост, как всем кажется. В этом убеждается Андреа, когда попадает под "гнет" всесильного редактора крупнейшего нью-йоркского журнала моды.
это вы в которой главе нашли? редакторша должна быть… Читать дальше…