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Остров Остров
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The Island

Остров, 2006

2006 / Россия
6.9 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Вторая мировая война. Баржу, на которой Анатолий и его старший товарищ Тихон перевозят уголь, захватывает немецкий сторожевой корабль. Вымаливая пощаду у немцев, Анатолий совершает предательство – расстреливает Тихона. Немцы оставляют труса на заминированной барже, но благодаря помощи монахов, проживающих в монастыре на острове, ему удается выжить... Проходят годы. Старца Анатолия почитают за праведную жизнь и поистине чудесную помощь, которую он оказывает приехавшим сюда людям. Однако страшный грех убийства, совершенный им во время войны, не дает ему покоя. Чувствуя приближение своей кончины, Анатолий готовится к смерти и пока не знает, что скоро будет прощен...

6.9 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 23 ноября 2006
Премьера в мире 10 ноября 2006
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Павел Лунгин
Павел Лунгин
В ролях
Петр Мамонов
Петр Мамонов
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Нина Усатова
Нина Усатова
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Остров 2 постера
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Наша рецензия
С Павлом Лунгиным произошел подлинный, как сказали бы в XVIII веке, метаморфозис: вместо всегдашнего своего балагана, мешающего водевиль с трагедией в один невообразимый рататуй, Лунгин создал гениальную по визуальной, драматургической и богословской ясности и чистоте религиозную фреску, где христианство (конкретнее – православие) показано не со стороны морали, мистики или обряда, как это обычно водится, но со стороны парадоксального метафизического смысла. И полуюродствующий старец (его…
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Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:34
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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27 августа 2017 14:19
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