Цена измены, 2005

Каждый день Чарльза Шайна расписан по минутам. По утрам мужчина садится в один и тот же поезд и отправляется на Манхэттен, где находится его офис. Однажды Чарльз ненадолго задерживается дома, чтобы поухаживать за больной диабетом дочерью, а потому садится на другой поезд, где знакомится с очаровательной молодой женщиной по имени Люсинда. Она любезно оплачивает билет Чарльза, когда у того не обнаруживается нужной суммы. Из разговора с новой знакомой герой узнает, что она тоже несвободна, но отношения с мужем никак нельзя назвать благополучными. Поддавшись соблазну, Чарльз и Люсинда снимают номер в отеле. Все идет прекрасно до тех пор, пока в комнату не врывается вооруженный мужчина…