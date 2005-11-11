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Derailed

Цена измены, 2005

2005 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Каждый день Чарльза Шайна расписан по минутам. По утрам мужчина садится в один и тот же поезд и отправляется на Манхэттен, где находится его офис. Однажды Чарльз ненадолго задерживается дома, чтобы поухаживать за больной диабетом дочерью, а потому садится на другой поезд, где знакомится с очаровательной молодой женщиной по имени Люсинда. Она любезно оплачивает билет Чарльза, когда у того не обнаруживается нужной суммы. Из разговора с новой знакомой герой узнает, что она тоже несвободна, но отношения с мужем никак нельзя назвать благополучными. Поддавшись соблазну, Чарльз и Люсинда снимают номер в отеле. Все идет прекрасно до тех пор, пока в комнату не врывается вооруженный мужчина…

  • Оригинальное название фильма – Derailed – можно перевести как «Сошедший с рельс» или «Пущенный под откос». 
  • Мелисса Джордж (Диана Шайн) играла няню Эммы – экранной дочери Дженнифер Энистон (Люсинда Харрис) в популярном сериале «Друзья».
  • Клайв Оуэн (Чарльз Шайн) и Венсан Кассель (ЛяРош) снимались во франшизе о Борне, причем оба играли роли злодеев. Оуэн сыграл снайпера Профессора в «Идентификации Борна», Кассель – Спеца в «Джейсоне Борне».  
  • Мелисса Джордж и Эддисон Тимлин сыграли мать и дочь, однако в реальности Мелисса старше Эддисон всего на 15 лет.

Чарльз Шайн и Люсинда Харрис давно обратили друг на друга внимание в утренней электричке. Как то раз пара слов переросла во флирт, затем в совместную выпивку, а закончилось все типичным свиданием на одну ночь. Однако внезапно в их комнату врывается незнакомец. Угрожая раскрыть секрет любовников, он вовлекает их в страшную игру, игру полную сюрпризов и намного более опасную, чем они оба могли себе представить.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 19 января 2006
Премьера в мире 11 ноября 2005
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Каскад
Бюджет $22 000 000
Режиссер
Микаэль Хофстрем
Микаэль Хофстрем
В ролях
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Мелисса Джордж
Мелисса Джордж
RZA
RZA
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Цена измены 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Полинаа 2 апреля 2015, 12:51
Фильм на всей продолжительности держит в напряжении. В общем фильм очень даже ничего... Развязку можно догадаться...
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саундтрек фильма Цена измены
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