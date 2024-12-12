Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Три Кота. Зимние каникулы
7.5
Три Кота. Зимние каникулы - Тизер-трейлер
Киноафиша Фильмы Три Кота. Зимние каникулы
7.5

Три Кота. Зимние каникулы

, 2024
Tri kota. Zimnie kanikuly
Россия / приключения, анимация, семейный / 18+
Захватывающие приключения Коржика, Карамельки и Компота в Северландии!
Трейлеры
Постер мультфильма Три Кота. Зимние каникулы
7.5
Три Кота. Зимние каникулы - Тизер-трейлер
Три Кота. Зимние каникулы  Тизер-трейлер

О фильме

Захватывающая история о зимних приключения Коржика, Карамельки и Компота. Котята вместе с родителями отправляются в Северландию в канун Нового года, чтобы отметить праздник в кругу семьи. Их бабушка работает на научной станции и изучает древних существ. Среди льдов Котята находят маленького древнего котенка, теперь им надо спасти его и помочь ему воссоединиться со своей семьей.

В ролях

Михаил Хрусталёв
Михаил Хрусталёв
Papa
Anna Glushinskaya
Karamelka
Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова
Mama
Vladimir Prudnikov
Kompot
Lev Kutenkov
Korzhik
Режиссер Дмитрий Высоцкий
Сценарист Дарина Шмидт, Дмитрий Высоцкий
Композитор Дмитрий Высоцкий, Aleksey Yakovel
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 23 января 2025
Премьера в мире 12 декабря 2024
Дата выхода
12 декабря 2024 Россия НМГ Кинопрокат
12 декабря 2024 Азербайджан 0+
12 декабря 2024 Казахстан
12 декабря 2024 Кыргызстан
12 декабря 2024 Узбекистан 0+
Бюджет 110 123 236 RUR
Сборы в мире $2 351 013
Производство Metrafilms
Другие названия
Tri kota. Zimnie kanikuly, Три кота и Ледниковый период, Три кота. Зимние каникулы

Рейтинг мультфильма

7.5
Оцените 27 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  990 В жанре «приключения»  235 В жанре «анимация»  168 В жанре «семейный»  120 В фильмах России  50 В фильмах 2024 года  49
Обновлено 6 мая 2025

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Три Кота. Зимние каникулы - Тизер-трейлер
Три Кота. Зимние каникулы Тизер-трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о мультфильме Три Кота. Зимние каникулы

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40
Большинство отзывов положительные: мультфильм воспринимается как добрый и понятный для всей семьи, сюжет увлекает детей и взрослых, есть волшебство и акцент на семье. Сильные стороны — ясная идея дружбы, добра и доступность сюжета. Слабые стороны не выделяются в отзывах. Общaя оценка зрителей — положительная. Подойдет для семейного просмотра, детям 5–6 лет и взрослым, ценящим тёплую историю.
Саммари составлено ИИ на основе 10 отзывов.

Отзывы о мультфильме

rgrahimova 19 декабря 2024, 22:36
Очень добрый мультик,в котором добро побеждает зло,происходят чудеса под волшебный праздник,поднимается важность и ценность семьи. \
Рекомендую посмотреть не тольео детям,но и взрослым.
Светлана Герасенкова 16 декабря 2024, 15:15
Хороший мультфильм! Дочке (ей 6 лет) очень понравился. И даже мне, человеку взрослому, было интересно.
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Три Кота. Зимние каникулы

Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!» детский, анимация
2023, Россия
6.0
Маша и Медведь: Двойное веселье
Маша и Медведь: Двойное веселье приключения, анимация, комедия
2023, Россия
5.0
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений анимация, приключения
2022, Россия
6.0
Щелкунчик и волшебная флейта
Щелкунчик и волшебная флейта детский
2022, Россия
6.0
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка анимация, приключения
2022, Россия
5.0
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев анимация, семейный
2022, Россия
6.0
Снежная королева: Зазеркалье
Снежная королева: Зазеркалье анимация, детский, семейный, приключения, фэнтези
2019, Россия
6.0
Снежная королева: Хранители чудес
Снежная королева: Хранители чудес детский, семейный, приключения, комедия
2019, Россия
6.0
Маша и медведь. Как хорошо мы подружились!
Маша и медведь. Как хорошо мы подружились! детский, анимация
2015, Россия
6.0
Зима в Простоквашино
Зима в Простоквашино анимация, семейный
1984, СССР
8.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Не золотите ручку, а просто пройдите тест: за минуту узнаете, суждено ли вам стать богатым?
Смеситель блестит без дорогих порошков и жёсткой губки: грубый налёт убираю тем, что давно пылится на кухне
Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях
«Как-то лето по-дурацки прошло – теперь и тест пройди»: заменили пару слов в цитатах из «Москва слезам не верит» – угадаете хоть 3/5?
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
На американском ТВ высмеяли культовое советское фэнтези — «смотрится безумно глупо»: вся проблема в переводе
Этот sci-fi фильм СССР оказался так хорош, что его присвоили себе США: поражает «масштабом и качеством постановки»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше