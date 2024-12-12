Захватывающая история о зимних приключения Коржика, Карамельки и Компота. Котята вместе с родителями отправляются в Северландию в канун Нового года, чтобы отметить праздник в кругу семьи. Их бабушка работает на научной станции и изучает древних существ. Среди льдов Котята находят маленького древнего котенка, теперь им надо спасти его и помочь ему воссоединиться со своей семьей.
|12 декабря 2024
|Россия
|НМГ Кинопрокат
|12 декабря 2024
|Азербайджан
|0+
|12 декабря 2024
|Казахстан
|12 декабря 2024
|Кыргызстан
|12 декабря 2024
|Узбекистан
|0+
Рекомендую посмотреть не тольео детям,но и взрослым.