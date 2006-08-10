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Лифт
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Лифт, 2006

2006 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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О фильме

Страх обнажает истину...

Однажды обычным летним утром из квартир, расположенных на разных этажах, вышли пятеро незнакомых людей и вошли в лифт. Двери захлопнулись за последним пассажиром и лифт начал свое движение вниз. Но проходит минута, другая, а лифт не останавливается, возникает ощущение бесконечного движения. С каждой минутой паника перерастает в страх, ситуация выходит из под контроля. Кабина лифта превращается в замкнутое пространство, в движущуюся стрессовую ситуацию из которой невозможно выбраться. Как поведут себя пятеро людей в таком безвыходном положении? В их души закрадывается сомнение и ужас, они охвачены чувством неизбежности и отчаяния, ведь повседневное становится нереальным.

А Вы задумывались, кто Ваши попутчики по лифту? И те ли они, за кого себя выдают? Может, кого-то нужно бояться?..

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 13 октября 2006
Премьера в мире 10 августа 2006
Возраст 18+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Всеволод Плоткин
В ролях
Игорь Верник
Игорь Верник
Ольга Родионова
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский
Наталья Рычкова
Сергей Горобченко
Сергей Горобченко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Лифт 1 постер
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