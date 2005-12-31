Дневной дозор, 2005

На этот раз все действительно серьезно. Мир оказался на грани. Если на экране появляется Инквизитор, значит, хрупкое равновесие темных и светлых сил вот-вот нарушится. Идет большая игра, и пешек в ней не жалеют. Оперативник Ночного дозора Антон Городецкий, еженощно сражающийся с ведьмами и вампирами на улицах Москвы, становится разменной фигурой в очень тонкой интриге. Но ни манипулятор, ни его жертва даже не подозревают, к какой развязке приведет их цепочка драматических событий...