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Дневной дозор, 2005

2005 / Россия
6.9 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 6.4
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Антон Городецкий, герой прошлой части, обнаруживает, что его сын Егор начал нападать на обычных людей, высасывая из них силу. В ходе расследования ему удается обрести новую силу, но героя раздирают внутренние противоречия. Тем временем его сосед-вампир Валерий Саушкин идет на сделку с верховным темным магом Завулоном и соглашается подставить Городецкого ради своего сына Кости. Чтобы спасти себя и своих близких, Антон начинает поиски таинственного Мела Судьбы...

  • В одной из сцен Антон Городецкий в исполнении Константина Хабенского прыгает через плакат фильма «9 рота». До премьеры фильма это была самая кассовая картина в истории российского проката, но после «Дневной дозор» обогнал ее, собрав в прокате почти 43 миллиона долларов против 25 миллионов. 
  • Общее количество снятого для фильма материала длилось более 150 часов; одни только сцены «Бала темных» длились около 40 часов. Первый вариант финального монтажа фильма шел 3,5 часа, но продюсерам показалось, что зритель не смог бы высидеть их в кинозале. В итоге фильм был сокращен еще сильнее, до 2 часов 15 минут. 
  • Изначально пролог фильма, повествующий о битве за Мел Судьбы, был куда длиннее: помимо финальной атаки Тамерлана, на крепость нападали римские легионеры, воины с востока и даже русская рать. В итоге эти эпизоды были вырезаны.

На этот раз все действительно серьезно. Мир оказался на грани. Если на экране появляется Инквизитор, значит, хрупкое равновесие темных и светлых сил вот-вот нарушится. Идет большая игра, и пешек в ней не жалеют. Оперативник Ночного дозора Антон Городецкий, еженощно сражающийся с ведьмами и вампирами на улицах Москвы, становится разменной фигурой в очень тонкой интриге. Но ни манипулятор, ни его жертва даже не подозревают, к какой развязке приведет их цепочка драматических событий...

6.9 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 1 января 2006
Премьера в мире 31 декабря 2005
Возраст 12+
Режиссер
Тимур Бекмамбетов
Тимур Бекмамбетов
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Виктор Вержбицкий
Виктор Вержбицкий
Мария Порошина
Мария Порошина
Дима Мартынов
Все актеры и съемочная группа
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Идя на «Дневной дозор», я вспомнил один довольно едкий и язвительный анекдот: «В связи со сменой спонсоров дозорной саги произошли некоторые изменения в написании имен главных героев: вместо Гесера, Завулона и Антона Городецкого на экране появятся соответственно Гёссер, Оболонь и Велкопоповицкий Козел». Несмотря на энергичный product placement в пользу «Старого мельника», не лишенный временами иронических обертонов, – анекдот оказался некоторым риторическим преувеличением. Рекламы, по крайней…
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Zen-it 2 апреля 2015, 12:51
Для начало хотелось бы сказать л несоответствии названия фильму “Дневной дозор”, все материалы которые показаны в трейлере из второй части “Ночного… Читать дальше…
Тоник 2 апреля 2015, 12:51
Sfeno, простите великодушно, что продолжаю эту тему – очень уж хотелось договорить.

Common, харизма основана на животной энергетике. Ведьма,… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Тимур Бекмамбетов хотел бы экранизировать «Сумеречный дозор» в формате screenlife Режиссер считает данную технологию наиболее подходящей для триквела.
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13 мая 2021 13:55
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