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The Break-Up

Развод по-американски, 2006

2006 / США
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда-то Гэри и Брук поторопились с узакониванием отношений, а теперь пожинают плоды: брак трещит по швам, но развестись мешает совместно приобретенная жилплощадь. Каждый считает, что именно он должен стать единоличным владельцем квадратных метров в хорошем районе. Между супругами разгорается настоящая война, а в скандал оказываются вовлечены друзья, которым теперь приходится выбирать, на чьей они стороне.

  • Родители Винса Вона сыграли эпизодические роли в фильме. Его мать играет туристку, а отец играет отца героини Дженнифер Энистон.
  • Перед тем как героиня Энистон совершает свою «обнаженную прогулку», она смотрит на себя в зеркало и говорит: «Кто тебя любит, детка». Это фирменная фраза Телли Саваласа, актера и крестного отца Дженнифер Энистон. 
  • Ближе к концу фильма Винс Вон говорит пассажирам на катере о том, что он принял несколько плохих решений. Эту же фразу он говорит и в начале фильма «Незваные гости». 
  • В свой дебютный уик-энд фильм заработал 39,2 млн долларов на территории США. Никогда ранее фильмы с участием Винса Вона и Дженнифер Энистон в главных ролях не собирали так много в первые выходные проката. 
  • В одной из сцен Гэри играет в видеоигру Grand Theft Auto: San Andreas.

Когда Брук разрывает отношения со своим бойфрендом Гэри, никто из них не хочет выселятся из их общей квартиры. Последовав советам друзей Брук и Гэри развязывают настоящую войну умов, с целью выжить друг друга из квартиры. Но вскоре понимают, что, возможно, они борются за то, чтобы их отношения стали как прежде.

6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 15 июня 2006
Премьера в мире 22 мая 2006
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Пейтон Рид
Пейтон Рид
В ролях
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Винс Вон
Винс Вон
Джон Фавро
Джон Фавро
Джои Лорен Эдамс
Джои Лорен Эдамс
Коул Хаузер
Коул Хаузер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Развод по-американски 2 постера
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Развод по-американски

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Oska 2 апреля 2015, 12:51
Очень хочу посмотреть!Наверняка будет смешнои не зря проведу время.А Вон просто красавчик!✊
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14 голосов
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саундтрек фильма Развод по-американски
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Переводчик
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