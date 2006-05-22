Развод по-американски, 2006

Когда-то Гэри и Брук поторопились с узакониванием отношений, а теперь пожинают плоды: брак трещит по швам, но развестись мешает совместно приобретенная жилплощадь. Каждый считает, что именно он должен стать единоличным владельцем квадратных метров в хорошем районе. Между супругами разгорается настоящая война, а в скандал оказываются вовлечены друзья, которым теперь приходится выбирать, на чьей они стороне.
Когда Брук разрывает отношения со своим бойфрендом Гэри, никто из них не хочет выселятся из их общей квартиры. Последовав советам друзей Брук и Гэри развязывают настоящую войну умов, с целью выжить друг друга из квартиры. Но вскоре понимают, что, возможно, они борются за то, чтобы их отношения стали как прежде.