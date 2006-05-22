Развод по-американски, 2006

Когда Брук разрывает отношения со своим бойфрендом Гэри, никто из них не хочет выселятся из их общей квартиры. Последовав советам друзей Брук и Гэри развязывают настоящую войну умов, с целью выжить друг друга из квартиры. Но вскоре понимают, что, возможно, они борются за то, чтобы их отношения стали как прежде.