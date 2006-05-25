Оповещения от Киноафиши
6.3
День Ночь День Ночь

Day Night Day Night 18+
О фильме

Молодая женщина готовится стать террористкой-смертницей — она должна взорвать бомбу в центре Нью-Йорка. Кажется, что делает она это абсолютно хладнокровно, но на самом деле, это не так. У нее нет никаких политических целей — что движет ее желанием стать живой бомбой? Этот фильм не желает раскрывать все свои секреты до самого конца.

Страна США / Германия / Франция
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 25 мая 2006
Дата выхода
25 мая 2006 Россия 18+
25 мая 2006 Казахстан
25 мая 2006 США
25 мая 2006 Украина
Сборы в мире $40 010
Производство FaceFilm, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), Arte France Cinéma
Другие названия
Day Night Day Night, Dan noć, Dan noć dan noć, Dzień noc dzień noc, Jour nuit, jour nuit, Zi noapte, zi noapte, Zwei Tage zwei Nächte, Μέρα νύχτα, μέρα νύχτα, День-ночь, день-ночь
Режиссер
Джулия Локтев
В ролях
Луиза Уильямс
Джош Филип Вайнштайн
Гэрет Сакс
Ньямби Ньямби
Ньямби Ньямби
Ким Тчхи Хун
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.3
10 голосов
6.3 IMDb
Отзывы о фильме

