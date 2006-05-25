Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Молодая женщина готовится стать террористкой-смертницей — она должна взорвать бомбу в центре Нью-Йорка. Кажется, что делает она это абсолютно хладнокровно, но на самом деле, это не так. У нее нет никаких политических целей — что движет ее желанием стать живой бомбой? Этот фильм не желает раскрывать все свои секреты до самого конца.
|25 мая 2006
|Россия
|18+
|25 мая 2006
|Казахстан
|25 мая 2006
|США
|25 мая 2006
|Украина