Миссия: Невыполнима 3, 2006

Человек по имени Оуэн Дэвиан убивает агента МВФ, которую под прикрытием отправил к нему Итан Хант, ушедший в отставку. У него появилась невеста по имени Джулия, которая считает, что он работает в дорожном управлении, тогда как на самом деле он обучает молодых оперативников МВФ. Теперь Ханту поручено его последнее задание. Он должен поймать Дэвиана, который продает ядовитое оружие, называемое «кроличьей лапкой». Но Дэвиан безрассуден, жесток и смертоносен. Он обещает Ханту, что найдет Джулию, причинит ей боль, а Итан будет уже мертв и не сможет помочь ей. Теперь это личное, и Хант будет беспощаден в своей мести преступнику…
ЦРУ становится известно, что экстремисты хотят уничтожить одно из семи чудес света, сохранившееся до наших дней. Чтобы выяснить, кто станет организатором этой акции, в Рим тайно приезжает специальный агент Итан Хант. С помощью итальянских спецагентов он пытается узнать, где и когда произойдет теракт. В Вечном городе Ханту удается выйти на китайскую мафию...
Забавно конечно когда он бьеться об машину и встает как не в чем не бывало,как будто не было… Читать дальше…
кто такой Скала по сравнению с Крузом
и имеет он право выябываться наверное номер один по статусу на… Читать дальше…