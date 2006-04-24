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Mission: Impossible III

Миссия: Невыполнима 3, 2006

2006 / Германия / США
7.7 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Человек по имени Оуэн Дэвиан убивает агента МВФ, которую под прикрытием отправил к нему Итан Хант, ушедший в отставку. У него появилась невеста по имени Джулия, которая считает, что он работает в дорожном управлении, тогда как на самом деле он обучает молодых оперативников МВФ. Теперь Ханту поручено его последнее задание. Он должен поймать Дэвиана, который продает ядовитое оружие, называемое «кроличьей лапкой». Но Дэвиан безрассуден, жесток и смертоносен. Он обещает Ханту, что найдет Джулию, причинит ей боль, а Итан будет уже мертв и не сможет помочь ей. Теперь это личное, и Хант будет беспощаден в своей мести преступнику…

  • Члены съемочной группы ничего не могли поделать с любопытной толпой, следящей за съемками в Риме, поэтому они специально создали фальшивую группу, которая отвлекала внимание туристов, пока основное подразделение занималось съемками. 
  • Том Круз самостоятельно проделал подавляющее большинство своих трюков в этом фильме. Большинство из них прошли без серьезных травм, но однажды он сломал пару ребер, когда слишком быстро повернул верхнюю часть туловища.
  • Это первый фильм Джей Джея Абрамса. С бюджетом в 150 миллионов долларов, это до сих пор самый дорогой фильм, который когда-либо снимался режиссером-новичком.

ЦРУ становится известно, что экстремисты хотят уничтожить одно из семи чудес света, сохранившееся до наших дней. Чтобы выяснить, кто станет организатором этой акции, в Рим тайно приезжает специальный агент Итан Хант. С помощью итальянских спецагентов он пытается узнать, где и когда произойдет теракт. В Вечном городе Ханту удается выйти на китайскую мафию...

7.7 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 4 мая 2006
Премьера онлайн 1 июля 2021
Премьера в мире 24 апреля 2006
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джей Джей Абрамс
Джей Джей Абрамс
В ролях
Том Круз
Том Круз
Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
Билли Крудап
Билли Крудап
Все актеры и съемочная группа
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Похоже, Джеффри Эбрамсу, сценаристу убедительной психодрамы Майка Николса «Кое-что о Генри» с Харрисоном Фордом (1991), шумного и избыточного «Армагеддона» Майкла Бэя (1998) и страшноватого, но вторичного дорожного триллера Джона Даля «Ничего себе поездочка» (2001), живописание приключений суперагента Итана Ханта удалось даже лучше, чем двум его знаменитым предшественникам: Брайану Де Пальме и Джону Ву, снявшим соответственно первую и вторую части Mission: Impossible. Де Пальма и Ву творили…
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Гость33 2 апреля 2015, 12:51
Посмотреть конечно можно,но не чего особого...
Забавно конечно когда он бьеться об машину и встает как не в чем не бывало,как будто не было… Читать дальше…
Микки 2 апреля 2015, 12:51
Круз больше нравится девкам чем любой качок
кто такой Скала по сравнению с Крузом
и имеет он право выябываться наверное номер один по статусу на… Читать дальше…
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27 августа 2021 15:53
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