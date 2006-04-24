Миссия: Невыполнима 3, 2006

Человек по имени Оуэн Дэвиан убивает агента МВФ, которую под прикрытием отправил к нему Итан Хант, ушедший в отставку. У него появилась невеста по имени Джулия, которая считает, что он работает в дорожном управлении, тогда как на самом деле он обучает молодых оперативников МВФ. Теперь Ханту поручено его последнее задание. Он должен поймать Дэвиана, который продает ядовитое оружие, называемое «кроличьей лапкой». Но Дэвиан безрассуден, жесток и смертоносен. Он обещает Ханту, что найдет Джулию, причинит ей боль, а Итан будет уже мертв и не сможет помочь ей. Теперь это личное, и Хант будет беспощаден в своей мести преступнику…