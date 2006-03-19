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Кинофестиваль, 2006

2006 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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О фильме

По мотивам романа Сергея Конова "Кинофестиваль. Служба переводчиков".

Москва. Конец 80-х годов. Страна в ожидании больших перемен. Московский Международный кинофестиваль. В Москву съезжаются сотни зарубежных гостей. Среди них – голливудская звезда Ричард Дирк. КГБ разрабатывает план по дискредитации известного актера. Персональным переводчиком американской кинозвезды назначается Валентина Кашкина, по совместительству – сотрудник органов государственной безопасности. Однако события развиваются по совершенно иному сценарию, когда в них вмешиваются человеческие взаимоотношения, интриги и любовь.

 

3.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 22 сентября 2006
Премьера в мире 19 марта 2006
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Василий Пичул
В ролях
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский
Алика Смехова
Алика Смехова
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Анна Азарова
Нина Русланова
Нина Русланова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кинофестиваль 1 постер
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