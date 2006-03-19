Кинофестиваль, 2006

По мотивам романа Сергея Конова "Кинофестиваль. Служба переводчиков".
Москва. Конец 80-х годов. Страна в ожидании больших перемен. Московский Международный кинофестиваль. В Москву съезжаются сотни зарубежных гостей. Среди них – голливудская звезда Ричард Дирк. КГБ разрабатывает план по дискредитации известного актера. Персональным переводчиком американской кинозвезды назначается Валентина Кашкина, по совместительству – сотрудник органов государственной безопасности. Однако события развиваются по совершенно иному сценарию, когда в них вмешиваются человеческие взаимоотношения, интриги и любовь.