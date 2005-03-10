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Постер фильма Дворецкий Боб
5.4
Киноафиша Фильмы Дворецкий Боб
5.4

Дворецкий Боб

, 2005
Bob the Butler
Канада, Великобритания / комедия / 18+
Постер фильма Дворецкий Боб
5.4

О фильме

Боб Три – чрезвычайно неуклюжий и невезучий парень. По этой причине у него то и дело возникают проблемы с работой: за что бы он не взялся, все начинает крушиться и рушиться. Решив однажды покончить с неудачами раз и навсегда, Боб отправляется на курсы дворецких. Он намерен овладеть всеми навыками этой профессии и взять, наконец, судьбу в свои руки.

 

По окончании курсов Боб поступает на работу к бизнес-леди. Энн Смит безуспешно пытается совместить напряженный график работы с заботой о двух своих весьма озорных детях и бой-френде. Вконец измученная всеми этими проблемами, Энн принимает решение нанять для детей няню. Случайно ей на глаза попадается объявление Боба. И вот наш герой уже стоит на пороге ее красивого особняка. Энн с радостью доверяет Бобу заботу о детях и доме. Уж теперь-то, наивно полагает женщина, она сможет вздохнуть свободно.

 

Но не тут-то было! Энн еще предстоит пережить ряд катастроф, автором которых станет новый дворецкий, прежде чем она поймет, что этот забавный неудачник и есть ее судьба...

 

 

В ролях

Том Грин
Том Грин
Bob Tree
Брук Шилдс
Брук Шилдс
Anne Jamieson
Бенжамин Б. Смит
Bates Jamieson
Роб ЛаБелль
Jacques
Валери Тиан
Валери Тиан
Sophie
Саймон Кэллоу
Саймон Кэллоу
Mr. Butler
Кончита Кэмпбелл
Лорена Гэйл
Ирис Грэхэм
Mama Clara
Майкл Робердс
Джэйк Д. Смит
Джерри Вассерман
Режиссер Гэри Синьор
Сценарист Jane Walker Wood, Steven Manners, Гэри Синьор
Композитор Дэвид Э. Хьюз
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 10 марта 2005
Дата выхода
1 июня 2006 Россия Lizard
1 июня 2006 Беларусь
14 января 2012 Бельгия
1 июня 2006 Казахстан
10 марта 2005 США
20 июля 2006 Украина
MPAA PG-13
Сборы в мире $51 401
Производство Rampage Entertainment, Open Eye Productions, Aquarius Films
Другие названия
Bob the Butler, Bob le majordome, Acemi dadı, Bob - Un Maggiordomo Tutto Fare, Bob der Butler, Bob o butler, Bob, der Butler, Bob, el mayordomo, Bob. el mayordmo, Komolytalan komornyik, Um mordomo atrapalhado, Дворецкий Боб

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Bates Jamieson Почему ты называешь меня «мистер»?
Bob Tree Я учусь быть дворецким.
Bates Jamieson Хмм. Мне это не нравится. «Мастер Бэйтс» звучит... как-то не так.
Bob Tree Точно.

Отзывы о фильме

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