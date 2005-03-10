Боб Три – чрезвычайно неуклюжий и невезучий парень. По этой причине у него то и дело возникают проблемы с работой: за что бы он не взялся, все начинает крушиться и рушиться. Решив однажды покончить с неудачами раз и навсегда, Боб отправляется на курсы дворецких. Он намерен овладеть всеми навыками этой профессии и взять, наконец, судьбу в свои руки.

По окончании курсов Боб поступает на работу к бизнес-леди. Энн Смит безуспешно пытается совместить напряженный график работы с заботой о двух своих весьма озорных детях и бой-френде. Вконец измученная всеми этими проблемами, Энн принимает решение нанять для детей няню. Случайно ей на глаза попадается объявление Боба. И вот наш герой уже стоит на пороге ее красивого особняка. Энн с радостью доверяет Бобу заботу о детях и доме. Уж теперь-то, наивно полагает женщина, она сможет вздохнуть свободно.

Но не тут-то было! Энн еще предстоит пережить ряд катастроф, автором которых станет новый дворецкий, прежде чем она поймет, что этот забавный неудачник и есть ее судьба...