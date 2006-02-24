Украина, 1943 год. Снежная буря. По лесу бродят голодные, обмороженные и оборванные эсэсовцы из скандинавской дивизии "Викинг". Окруженные советскими войсками, в лесу они натыкаются на избушку, с еще не остывшей печкой. Куда ушли хозяева? Избушка заметена снегом. В подвале эсэсовцы находят маленький гробик с надписью "Мария"...

Наши дни. Шведское Заполярье. В эту глухомань на практику в больницу к светилу науки — профессору Беккерту приезжает молодая женщина-доктор Анника с дочерью-тинейджером Сагой.

В городке только что разбился на мотоцикле мальчик. В морге профессор, предварительно закинувшись красными пилюлями, осматривает труп мальчика и, обнаружив на его шее две точки от укуса, достает портативный осиновый кол...

Вечеринка тинейджеров, куда приглашена Сага. Какой-то шутник в вазу с пуншем высыпает красные пилюли, украденные у профессора. Начинается вампирский беспредел.

Сага предусмотрительно ничего из стимуляторов не пробовала, поэтому все тинейджеры городка, превратившись в вампиров, хотят ее крови, мама спешит ей на выручку, а доктор Беккерт превращается в страшного монстра...