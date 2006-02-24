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Постер фильма 30 дней до рассвета
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5.6

30 дней до рассвета

, 2006
Frostbiten
Россия, Швеция / ужасы / 18+
Постер фильма 30 дней до рассвета
5.6

Причины посмотреть

О фильме

Главный приз на Международном фестивале фантастических фильмов Fantasporto.

Украина, 1943 год. Снежная буря. По лесу бродят голодные, обмороженные и оборванные эсэсовцы из скандинавской дивизии "Викинг". Окруженные советскими войсками, в лесу они натыкаются на избушку, с еще не остывшей печкой. Куда ушли хозяева? Избушка заметена снегом. В подвале эсэсовцы находят маленький гробик с надписью "Мария"...

Наши дни. Шведское Заполярье. В эту глухомань на практику в больницу к светилу науки — профессору Беккерту приезжает молодая женщина-доктор Анника с дочерью-тинейджером Сагой.

В городке только что разбился на мотоцикле мальчик. В морге профессор, предварительно закинувшись красными пилюлями, осматривает труп мальчика и, обнаружив на его шее две точки от укуса, достает портативный осиновый кол...

Вечеринка тинейджеров, куда приглашена Сага. Какой-то шутник в вазу с пуншем высыпает красные пилюли, украденные у профессора. Начинается вампирский беспредел.

Сага предусмотрительно ничего из стимуляторов не пробовала, поэтому все тинейджеры городка, превратившись в вампиров, хотят ее крови, мама спешит ей на выручку, а доктор Беккерт превращается в страшного монстра...

В ролях

Петра Ниельсен
Annika Wallén
Грете Хавнескэльд
Saga Wallén
Эмма Эберг
Vega
Йонас Карлстрём
Sebastian
Карл-Эке Эрикссон
Prof. Gerhard Beckert
Микаэль Йёранссон
Анна Линдхольм
Манс Натанаэльсон
Jonas Lawes
Robert
Niklas Grönberg
John
Gustav Johansson
Joel
Linnea Jonsson
Cissi
Режиссер Андерс Банке
Сценарист Daniel Ojanlatva, Pidde Andersson
Композитор Энтони Лледо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия / Швеция
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 24 февраля 2006
Дата выхода
7 сентября 2006 Россия Кино без границ
7 сентября 2006 Беларусь
7 сентября 2006 Казахстан
7 сентября 2006 Украина
24 февраля 2006 Швеция
Сборы в мире $125 010
Производство Solid Entertainment, "Ulitka" Studio, Cinepost Studios
Другие названия
Frostbiten, Frostbite, 30 дней до рассвета, Frostbitten, Frostbitten: 30 días de noche, Något ont denna väg kommer, Pagomeni dagomatia, Pagomenos efialtis, Pakkasveri, Tale of Vampires, Vampirlerin şafağı, Zúzmarás, フロストバイト

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

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