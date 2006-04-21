Сайлент Хилл, 2006

Роуз не может смириться с тем, что ее дочь Шэрон медленно умирает от смертельной болезни. Несмотря на протесты мужа, она забирает дочку и везет ее к целителю. Однако по дороге они оказываются в жутком и пустынном городке Сайлент Хилл. Внезапно Шэрон пропадает, и мать по всему городу преследует то, что ей кажется силуэтом дочери. Спустя какое-то время она понимает, что городок этот не похож ни на один из виденных ею ранее. Он населен непонятными существами и... тьмой, которая спускается на землю, изменяя все, к чему прикасается. Немногие из оставшихся в живых горожан не могут покинуть город и вынуждены сражаться с Тьмой в неравной схватке. В компании полицейской Сибил, которую послали на помощь матери с дочкой, Роуз ведет поиски Шэрон, потихоньку узнавая все новые подробности из истории Сайлент Хилла. Оказывается, ее дочь всего лишь пешка в какой-то большой игре...

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