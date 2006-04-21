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Сайлент Хилл Сайлент Хилл
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Silent Hill

Сайлент Хилл, 2006

2006 / Канада / Франция
7.8 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме
Роуз не может смириться с тем, что ее дочь Шэрон медленно умирает от смертельной болезни. Несмотря на протесты мужа, она забирает дочку и везет ее к целителю. Однако по дороге они оказываются в жутком и пустынном городке Сайлент Хилл. Внезапно Шэрон пропадает, и мать по всему городу преследует то, что ей кажется силуэтом дочери. Спустя какое-то время она понимает, что городок этот не похож ни на один из виденных ею ранее. Он населен непонятными существами и... тьмой, которая спускается на землю, изменяя все, к чему прикасается. Немногие из оставшихся в живых горожан не могут покинуть город и вынуждены сражаться с Тьмой в неравной схватке. В компании полицейской Сибил, которую послали на помощь матери с дочкой, Роуз ведет поиски Шэрон, потихоньку узнавая все новые подробности из истории Сайлент Хилла. Оказывается, ее дочь всего лишь пешка в какой-то большой игре...
7.8 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 8 мая 2006
Премьера в мире 21 апреля 2006
Прокатчик Вест
Режиссер
Кристоф Ган
В ролях
Рада Митчелл
Рада Митчелл
Лори Холден
Лори Холден
Шон Бин
Шон Бин
Дебора Кара Ангер
Дебора Кара Ангер
Таня Аллен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сайлент Хилл 2 постера
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Наша рецензия
Экранизацию известной видеоигры от японской компании Konami «Сайлент Хилл», чья премьера прошла 8 мая в «Синема Парк», ждали давно, иные даже с нетерпением. Однако этот среднебюджетный канадско-французский продукт, сделанный при японо-американском участии, производит весьма специфическое впечатление. Представьте себе сценарий, написанный пациентами психиатрической лечебницы по мотивам собственных историй болезней, а затем снятый в антураже этого же заведения одним из особо одаренных…
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Yankiss 2 апреля 2015, 12:51
Кино не говно, хотя есть люди, которым он и не понравился...
Что там - описывать не стоит, лучше посмотреть и остаться при своем мнении...
Многие… Читать дальше…
Mike777 2 апреля 2015, 12:51
Ну и гадось же ваши заливные мутанты... Не страшно, сюжет- чушь. Очень не советую ходить. Страшно вообще не было, сравнивать с Хостелом так вообще,… Читать дальше…
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Съемки фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» начнутся в феврале 2023 года За производство отвечает режиссер первой экранизации Silent Hill.
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27 сентября 2022 17:00
Новый сиквел «Сайлент Хилла» и хоррор по мотивам Fatal Frame уже в работе У японской хоррор-серии Silent Hill появится еще одна экранизация.
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4 февраля 2020 10:04
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