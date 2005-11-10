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Киноафиша Фильмы Полумгла

Полумгла

Polumgla 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны, зимой, в глухой деревне на Русском Севере, где бригада немецких военнопленных строит вышку для радиомаяка. Их отношения с местными жителями – это столкновение людей непривычных и неприемлемых друг для друга, которые, тем ни менее, должны найти общий язык.

Главный герой – Емельян Анохин, молодой лейтенант артиллерии, герой Советского Союза. Анохин получил орден за успешную боевую операцию, в ходе которой был ранен. Последствия ранения не позволяют ему продолжить службу в армии; его отправляют под Архангельск, руководить строительством важного военного объекта.

Уже на железнодорожном вокзале, непосредственно перед оправкой, Анохин узнает, что поставлен командовать отрядом пленных. Он должен научиться воспринимать немцев не так как на передовой, преодолеть накопившуюся ненависть и презрение. На это у Анохина лишь несколько дней – время пути до места стройки. Когда бригада добирается до пункта назначения, жители деревни (а это в основном женщины, чьи мужья ушли на фронт) встречают пленных с понятной неприязнью. И Анохин вынужден защищать своих подопечных.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 10 ноября 2005
Дата выхода
23 февраля 2006 Россия Парадиз
23 февраля 2006 Беларусь
10 ноября 2005 Германия
23 февраля 2006 Казахстан
23 февраля 2006 Украина
Бюджет €1 000 000
Производство Nikola Film, Rohfilm GbR
Другие названия
Polumgla, Twilight, Aihmalotoi stin omihli, Gulag der Verdammten, Halbdunkel, Półmgła, Polumgla, un village pendant la guerre, Talvi polumglassa, Полумгла
Режиссер
Артем Антонов
В ролях
Юрий Тарасов
Юрий Тарасов
Сергей Грязнов
Йоханнес Рапп
Анастасия Шевелева
Лидия Байрашевская
Лидия Байрашевская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Denic 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Morn от 06/03/2006 - 19:50:37
Извини, достоверность фильма около нуля.
Так тогда не убивали. Гм. И немок не насиловали в… Читать дальше…
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