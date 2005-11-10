Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны, зимой, в глухой деревне на Русском Севере, где бригада немецких военнопленных строит вышку для радиомаяка. Их отношения с местными жителями – это столкновение людей непривычных и неприемлемых друг для друга, которые, тем ни менее, должны найти общий язык.

Главный герой – Емельян Анохин, молодой лейтенант артиллерии, герой Советского Союза. Анохин получил орден за успешную боевую операцию, в ходе которой был ранен. Последствия ранения не позволяют ему продолжить службу в армии; его отправляют под Архангельск, руководить строительством важного военного объекта.

Уже на железнодорожном вокзале, непосредственно перед оправкой, Анохин узнает, что поставлен командовать отрядом пленных. Он должен научиться воспринимать немцев не так как на передовой, преодолеть накопившуюся ненависть и презрение. На это у Анохина лишь несколько дней – время пути до места стройки. Когда бригада добирается до пункта назначения, жители деревни (а это в основном женщины, чьи мужья ушли на фронт) встречают пленных с понятной неприязнью. И Анохин вынужден защищать своих подопечных.