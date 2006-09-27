Сезон охоты, 2006

Медведь по имени Буг, выросший в доме девушки-егеря Бет, живет в небольшом городке Тимберлайн. Его выступления неизменно поднимают настроение местным жителям. Однако все меняется, когда за несколько дней до начала сезона охоты в город приезжает охотник Шо. Случайно сбив на трассе оленя Эллиота, мужчина привязывает его к капоту и отвозит к себе домой. К счастью, Буг успевает спасти пострадавшего, но собственная доброта обходится медведю слишком дорого. Эллиот постоянно втягивает нового друга в какие-нибудь передряги, вместе с ним Буг оказывается в самой гуще леса, там, где никогда не бывал прежде и где его подстерегает множество приключений…