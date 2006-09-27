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Сезон охоты Сезон охоты
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Сезон охоты, 2006

2006 / США
7.4 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Медведь по имени Буг, выросший в доме девушки-егеря Бет, живет в небольшом городке Тимберлайн. Его выступления неизменно поднимают настроение местным жителям. Однако все меняется, когда за несколько дней до начала сезона охоты в город приезжает охотник Шо. Случайно сбив на трассе оленя Эллиота, мужчина привязывает его к капоту и отвозит к себе домой. К счастью, Буг успевает спасти пострадавшего, но собственная доброта обходится медведю слишком дорого. Эллиот постоянно втягивает нового друга в какие-нибудь передряги, вместе с ним Буг оказывается в самой гуще леса, там, где никогда не бывал прежде и где его подстерегает множество приключений…

  • На создание мультфильма потребовалось три с половиной года. Все последующие части франшизы - “Сезон охоты 2”, “3” и “4” - были сняты за два года.
  • Все заведения в вымышленном городе Тимберлайне названы в честь создателей мультфильма. Так, например, один из магазинов носит фамилию одного из режиссеров Роджера Аллерса. 
  • Оленя Эллиота могли озвучить Бен Стиллер, Уилл Форте, Пэттон Освальт. 
  • Первая часть “Сезона охоты” стала единственной, вышедшей в прокат в кинотеатрах. Все последующие части франшизы были выпущены только на DVD.

В тихом мирном лесу, населенном безобидными зверушками, открывается сезон охоты. На первый взгляд довольно неприятная неожиданность. Но два приятеля – домосед-гризли по имени Буг и однорогий олень Элиот решают объединить жителей леса для того, чтобы дать достойный отпор непрошеным гостям.

7.4 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 26 октября 2006
Премьера в мире 27 сентября 2006
Возраст 12+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Роджер Аллерс
В ролях
Мартин Лоуренс
Мартин Лоуренс
Эштон Кутчер
Эштон Кутчер
Дебра Мессинг
Дебра Мессинг
Билли Коннолли
Билли Коннолли
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Сезон охоты 12 постеров
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Maks 2 апреля 2015, 12:51
Мультик прикольный. Белки ужасные. Бобры забавные. Жаль, что посмотрел не в переводе наших актеров...
Nozhniza 2 апреля 2015, 12:51
Беспонтовый мульт, шуток нет вообще, пустая трата времени
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