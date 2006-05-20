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Постер фильма Неуместный человек
7.0
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7.0

Неуместный человек

, 2006
The Bothersome Man / Brysomme mannen, Den
Норвегия, Исландия / драма, ужасы, комедия / 18+
Постер фильма Неуместный человек
7.0

Причины посмотреть

О фильме

Фильм-участник программы «Двухнедельник режиссеров» в Канне-2006. Участник кинофестиваля в Торонто.

Сорокалетний Андреас при загадочных обстоятельствах опадает в странный город – абсолютная идиллия, опрятные улицы, благополучные жители. Его принимают на работу в офис большой компании – сотрудники благожелательны, условия работы безупречны. Андреас даже заводит себе жену и пытается наладить семейный быт.

Но Андреасу не по себе. Что-то не так. Люди вокруг лишены эмоций, существуют, как роботы, по какому-то заведенному порядку, но жизнью это назвать нельзя. Во время прогулки Андреас вдруг видит нанизанный на железные прутья ограды труп своего коллеги, выбросившегося из окна офиса. Что послужило причиной самоубийства?..

Через пару дней Андреасу отрезает палец в типографской машине, но, очнувшись, он находит утраченный было палец на прежнем месте…

Андреас чувствует, а вскоре и видит, что за городом наблюдают безликие стражи. Они начинают особенно пристально следить за молодым человеком, когда понимают, что он не вписывается в созданную систему. Андреас пытается бежать из города, покончить с жизнью, но понимает, что из этого странного мира внешнего благополучия нет выхода.

Случайно Андреас знакомится с Хьюго, в комнате которого есть странная трещина в стене. Из этой трещины доносится божественная музыка. Может быть, через эту трещину можно выбраться на «другую сторону»?

В ролях

Тронд Фауса Аурвааг
Andreas
Петронелла Баркер
Anne-Britt
Пер Шаанинг
Hugo
Биргитт Ларсен
Ingeborg
Йоханнес Йонер
Håvard
Эллен Хорн
Trulsen
Андерс Т. Андерсен
Harald
Сигве Боэ
Liten mann
Ханне Линдбэк
Vigdis
Айвар Ликке
Kollega 1
Режиссер Йенс Лиен
Сценарист Пер Шрайнер
Композитор Джиндж Анвик
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Норвегия / Исландия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 20 мая 2006
Дата выхода
19 ноября 2006 Россия Другое кино
19 ноября 2006 Беларусь
19 апреля 2007 Великобритания
19 ноября 2006 Казахстан
26 мая 2006 Норвегия
19 ноября 2006 Украина
Бюджет 14 000 000 NOK
Сборы в мире $379 331
Производство Sandrew Metronome Norge, The Icelandic Filmcompany, Tordenfilm
Другие названия
Den brysomme mannen, The Bothersome Man, El inadaptado, No(r)way of Life, A kiállhatatlan, Anderland, El hombre disconforme, En besværlig mand, Enas diaforetikos anthropos, Kłopotliwy człowiek, Nezgodan čovek, Norway of Life, O Homem que Incomoda, Omul-problema, Tüütu mees, Vandræðamaðurinn, Клопітливий чоловік, Неприятният човек, Неуместный человек, Bothersome Man

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
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