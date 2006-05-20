Сорокалетний Андреас при загадочных обстоятельствах опадает в странный город – абсолютная идиллия, опрятные улицы, благополучные жители. Его принимают на работу в офис большой компании – сотрудники благожелательны, условия работы безупречны. Андреас даже заводит себе жену и пытается наладить семейный быт.

Но Андреасу не по себе. Что-то не так. Люди вокруг лишены эмоций, существуют, как роботы, по какому-то заведенному порядку, но жизнью это назвать нельзя. Во время прогулки Андреас вдруг видит нанизанный на железные прутья ограды труп своего коллеги, выбросившегося из окна офиса. Что послужило причиной самоубийства?..

Через пару дней Андреасу отрезает палец в типографской машине, но, очнувшись, он находит утраченный было палец на прежнем месте…

Андреас чувствует, а вскоре и видит, что за городом наблюдают безликие стражи. Они начинают особенно пристально следить за молодым человеком, когда понимают, что он не вписывается в созданную систему. Андреас пытается бежать из города, покончить с жизнью, но понимает, что из этого странного мира внешнего благополучия нет выхода.

Случайно Андреас знакомится с Хьюго, в комнате которого есть странная трещина в стене. Из этой трещины доносится божественная музыка. Может быть, через эту трещину можно выбраться на «другую сторону»?