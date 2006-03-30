Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Оргазм в Огайо
Рейтинги
5.5 Рейтинг IMDb: 5.5
Киноафиша Фильмы Оргазм в Огайо

Оргазм в Огайо

The Oh in Ohio 18+
О фильме

Присцилла, мечтала выйти замуж за мужчину, которого она любила с детства, и с которым надеялась прожить идеальную семейную жизнь. И вроде бы мечта сбылась, есть семья и рядом тот, которого так страстно желала, но вот беда — в свои 35 она ни разу не испытывала оргазм. В итоге Присцилла бросает своего мужа, считая что в этом виноват именно он и отправляется в поисках того, кто может доставить ей это наслаждение. Ее муж, в свою очередь, пытается убедиться в своей мужской состоятельности, преследуя молодую студентку, которая стала оказывать ему знаки внимания.

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 30 марта 2006
Дата выхода
30 марта 2006 Россия 16+
8 августа 2006 Великобритания
30 марта 2006 Казахстан
30 марта 2006 США
30 марта 2006 Украина
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $648 183
Производство Ambush Entertainment, The AV Club, Cold Iron Pictures
Другие названия
The Oh in Ohio, Divoká jízda, Em Busca do Prazer, Mi punto G, Niespełnione pragnienia, O Oh! em Orgasmo, Oh ca în Ohio, Oh in Ohio, OH in Ohio - Odottamattomia nautintoja, Oh u Ohaju, Óh, óh Ohio, Prima o poi s...vengo!, The Oh in Ohio - odottamattomia nautintoja, To oh! sto Ohio, Ωχ! στο Οχάιο, Оргазм в Огайо, Ох в Охайо, 오 인 오하이오
Режиссер
Билли Кент
В ролях
Паркер Поузи
Паркер Поузи
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Винтер Эйв Золи
Миранда Бэйли
Пол Радд
Пол Радд
Рейтинг фильма

5.5
Оцените 11 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
