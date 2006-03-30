Присцилла, мечтала выйти замуж за мужчину, которого она любила с детства, и с которым надеялась прожить идеальную семейную жизнь. И вроде бы мечта сбылась, есть семья и рядом тот, которого так страстно желала, но вот беда — в свои 35 она ни разу не испытывала оргазм. В итоге Присцилла бросает своего мужа, считая что в этом виноват именно он и отправляется в поисках того, кто может доставить ей это наслаждение. Ее муж, в свою очередь, пытается убедиться в своей мужской состоятельности, преследуя молодую студентку, которая стала оказывать ему знаки внимания.