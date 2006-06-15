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Постер мультфильма Дом-монстр
7.1
Киноафиша Фильмы Дом-монстр
7.1

Дом-монстр

, 2006
Monster House
США / мистика, анимация, семейный / 18+
Постер мультфильма Дом-монстр
7.1

Причины посмотреть

Факты

О фильме

13-летний Ди Джей живет через улицу от злобного старика Небберкрякера. Когда родители мальчика уезжают в путешествие, Ди Джей зовет своего лучшего друга Заглотыша поиграть в баскетбол. Когда их мяч падает на лужайку Небберкрякера, от злости у старика случается сердечный приступ. В его отсутствие дом сходит с ума и начинает нападать на детей. Ребята чудом спасают от него свою ровесницу Дженни, и троица пытается убедить полицию, что дом опасен, но им никто не верит. Тогда герои решают сами изгнать призрака. Его секрет им нужно раскрыть в канун Хеллоуина…

  • До сих пор это единственный мультфильм, сделанный с помощью технологии захвата движения, сюжет которого оригинален и не основан на уже существующем материале.
  • Юный актер Джон Хедер, который исполнил роль Черепа, споткнулся о проводку и сломал лодыжку в первый же свой день на съемочной площадке.
  • Эпизод с трехколесным велосипедом в самом начале фильма – отсылка к знаменитой сцене с едущим по коридору мальчиком из фильма Стэнли Кубрика «Сияние». 
  • В немецкой версии фильма Мосол, Череп и Заглотыш были переименованы в Панка, Фрика и Кетчупа. Кстати, Мосол, фамилия парня Зи, означает бедренную кость. 
  • Сцена с пылесосом отсылает к эпизоду из культового фильма «Донни Дарко».

Хорошо быть мальчишкой. Каждый день, как вся жизнь! Столько всего вокруг: девчонки, мороженое, драки, учебники, футбол. Насыщенный день, короче, получается. А вот если ты однажды обнаружил, что дом, который стоит по соседству с домом твоей семьи — вовсе не дом… А попросту говоря — монстр. Чудовище, в общем. Такие дела. Ну вот, история эта про то, как три приятеля — ДиДжей, Чёдер и Дженни — обнаружили, что дом, находящийся неподалеку, самый настоящий монстр. Только никто им не верил. Мало ли, чего навыдумывают дети… Только зря они так. Ребята их предупреждали…

В ролях

Стив Бушеми
Стив Бушеми
Nebbercracker
Ник Кэннон
Ник Кэннон
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
Zee
Кевин Джеймс
Кевин Джеймс
Джейсон Ли
Джейсон Ли
Фред Уиллард
Фред Уиллард
Папа
Джон Хидер
Джон Хидер
Митчел Муссо
DJ
Сэм Лернер
Сэм Лернер
Чаудер
Спенсер Лок
Спенсер Лок
Дженни
Вуди Шульц
Paramedic #1
Кэтлин Тёрнер
Кэтлин Тёрнер
Режиссер Гил Кинан
Сценарист Дэн Хармон, Роб Шраб, Памела Петтлер
Композитор Дуглас Пайпс
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 17 августа 2006
Премьера в мире 15 июня 2006
Дата выхода
24 августа 2006 Россия Каскад 12+
14 сентября 2006 Австралия PG
24 августа 2006 Беларусь
1 сентября 2006 Бразилия
11 августа 2006 Великобритания
23 августа 2006 Германия
15 сентября 2006 Дания
10 августа 2006 Израиль
11 августа 2006 Ирландия
1 сентября 2016 Испания
13 октября 2006 Италия
24 августа 2006 Казахстан
21 июля 2006 Канада
17 августа 2006 Нидерланды
15 сентября 2006 Норвегия
31 августа 2006 Португалия
20 июля 2006 Пуэрто-Рико
21 июля 2006 США
31 августа 2006 Сингапур
12 октября 2006 Словакия
7 сентября 2006 Словения
24 августа 2006 Украина
23 августа 2006 Франция
12 октября 2006 Чехия
27 октября 2006 Швеция
25 августа 2006 Эстония
10 августа 2006 Южная Корея
MPAA PG
Бюджет $75 000 000
Сборы в мире $141 861 434
Производство Columbia Pictures, Relativity Media, ImageMovers
Другие названия
Monster House, Monster house - La casa de los sustos, Monster House: La casa de los sustos, Monsterhuset, Дом-монстр, A Casa Fantasma, A Casa Monstro, Bədheybət ev, Briesmoņmāja, Canavar Ev, Guàishòu wu, Hisa posasti, Huis van het Monster, Khaneh-ye hayula, Kuća monstrum, La maison monstre, Majakoletis, Maxluq uy, Monster House - Casa e un monstru!, Monsteritalo, Monsuta hausu, Namas monstras, Neighbourhood Crimes & Peepers, Ngôi Nhà Ma Quái, Rém rom, Straszny dom, To teratospito, V tom dome straší, V tom domě straší!, Zemeckis/Spielberg Motion Capture Project, Το τερατόσπιτο, Будинок-монстр, Дім-монстр, Къща-чудовище, Құбыжық үй, Чудовишна кућа, मॉन्स्टर हाउस, モンスター・ハウス, 怪兽屋, 怪怪屋, 怪獸屋, Monster House 3D, 魔怪屋, Draugahúsið, Rém rom 3D, 怪兽小屋

Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 17 марта 2021

Отзывы о мультфильме

JP 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение LoganV2 от 20/08/2006 - 23:44:47

вот скажите, пожалуйста, вы имеете право править свои сабжи?.. тогда поправьте! и уберите… Читать дальше…
JP 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Nina, 31/08/2006 - 08:18:21):А вот моей племяннице тоже 7 лет страшно было. Наверное от толстокожести ребенка зависит. Я ж говорю - водить… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

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