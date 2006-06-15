Хорошо быть мальчишкой. Каждый день, как вся жизнь! Столько всего вокруг: девчонки, мороженое, драки, учебники, футбол. Насыщенный день, короче, получается. А вот если ты однажды обнаружил, что дом, который стоит по соседству с домом твоей семьи — вовсе не дом… А попросту говоря — монстр. Чудовище, в общем. Такие дела. Ну вот, история эта про то, как три приятеля — ДиДжей, Чёдер и Дженни — обнаружили, что дом, находящийся неподалеку, самый настоящий монстр. Только никто им не верил. Мало ли, чего навыдумывают дети… Только зря они так. Ребята их предупреждали…