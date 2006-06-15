13-летний Ди Джей живет через улицу от злобного старика Небберкрякера. Когда родители мальчика уезжают в путешествие, Ди Джей зовет своего лучшего друга Заглотыша поиграть в баскетбол. Когда их мяч падает на лужайку Небберкрякера, от злости у старика случается сердечный приступ. В его отсутствие дом сходит с ума и начинает нападать на детей. Ребята чудом спасают от него свою ровесницу Дженни, и троица пытается убедить полицию, что дом опасен, но им никто не верит. Тогда герои решают сами изгнать призрака. Его секрет им нужно раскрыть в канун Хеллоуина…
Хорошо быть мальчишкой. Каждый день, как вся жизнь! Столько всего вокруг: девчонки, мороженое, драки, учебники, футбол. Насыщенный день, короче, получается. А вот если ты однажды обнаружил, что дом, который стоит по соседству с домом твоей семьи — вовсе не дом… А попросту говоря — монстр. Чудовище, в общем. Такие дела. Ну вот, история эта про то, как три приятеля — ДиДжей, Чёдер и Дженни — обнаружили, что дом, находящийся неподалеку, самый настоящий монстр. Только никто им не верил. Мало ли, чего навыдумывают дети… Только зря они так. Ребята их предупреждали…
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вот скажите, пожалуйста, вы имеете право править свои сабжи?.. тогда поправьте! и уберите… Читать дальше…