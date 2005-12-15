6.2The Promise / Wu ji
Клятва, 2005
Китай / боевик, сказка, драма / 18+
О фильме
Эпоха древних распрей. Великие цари сражаются за сердце прекрасной принцессы и верховное господство над богатыми землями и миллионами жизней. Юный раб, наделенный даром "обгонять ветер", получает приказ спасти своего царя от гибели. Но судьба, предначертанная колдуньей, уготовила герою тяжелое испытание. Отважный раб защитит прекрасную принцессу, но убьет своего царя. И теперь впереди у героя суровый путь воина, на котором ему суждено сразиться за свою жизнь и за свою любовь, изведав все опасности и тайны своей великой судьбы.
В ролях
Сесилия Чеунг
Qingcheng
Чан Дон Гон
Kunlun
Qian Po
One-Eye
Calvin Yu
Yeli
Qian Cheng
King
Li Jing
Kulun's mother
Режиссер Чэнь Кайгэ
Сценарист Чэнь Кайгэ, Тань Чунг
Композитор Клаус Бадельт
Детали фильма
Страна Китай
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 28 апреля 2006
Премьера в мире 15 декабря 2005
Дата выхода
|29 июня 2006
|Россия
|Пирамида
|29 июня 2006
|Беларусь
|26 апреля 2006
|Германия
|15 декабря 2005
|Гонконг
|26 апреля 2006
|Греция
|29 июня 2006
|Казахстан
|15 декабря 2005
|Китай
|5 мая 2006
|США
|15 декабря 2005
|Сингапур
|20 июля 2006
|Украина
|26 января 2006
|Южная Корея
|11 февраля 2006
|Япония
MPAA PG-13
Бюджет 60 000 000 HKD
Сборы в мире $30 995 924
Производство 21 Century Shengkai Film, Bandai Namco Pictures Entertainment (BNPE), Capgen Investment Group
Другие названия
Wu ji, The Promise, A Promessa, Клятва, Az ígéret, I yposhesi, La promesa, La promesa: la leyenda de los caballeros del viento, Master of the Crimson Armor, Mo gik, PROMISE, Przysięga, Söz, Ultima prințesă, Vô Cực, Wu ji - Die Reiter der Winde, Wu ji - La légende des cavaliers du vent, Wu Ji - The Promise, Zakletva, Обещанието, 無極, 无极
Обновлено 25 декабря 2023
Наша рецензия
Чен Кайге попробовал себя в самых разных жанрах – от китайской исторической саги («Император и убийца») и лирической истории юного скрипача («Вместе») до американского триллера («Убей меня нежно»); настало время фэнтези. Совершенно очевидно, что автора «Императора и убийцы» захватил мощный поток китайско-гонконгско-тайваньского фэнтези-ренессанса, когда полубезвестных создателей второсортных жанровых поделок вдруг оттеснили такие зубры, как Анг Ли и Чжан Имоу, вместо приключенческих…
Отзывы о фильме
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
Сегодня посмотрел фильм. Что сказать, по сравнению с Дневниками памяти - не дотягивает. Хотя все напоминает о нем (даже главная актриса). Ну и… Читать дальше…
salem 2 апреля 2015, 12:51
На первом плане семейные ценности, уметь любит, уметь прощать.. Хороший добрый фильм для семейного просмотра.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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