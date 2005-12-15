Эпоха древних распрей. Великие цари сражаются за сердце прекрасной принцессы и верховное господство над богатыми землями и миллионами жизней. Юный раб, наделенный даром "обгонять ветер", получает приказ спасти своего царя от гибели. Но судьба, предначертанная колдуньей, уготовила герою тяжелое испытание. Отважный раб защитит прекрасную принцессу, но убьет своего царя. И теперь впереди у героя суровый путь воина, на котором ему суждено сразиться за свою жизнь и за свою любовь, изведав все опасности и тайны своей великой судьбы.