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Постер фильма Клятва
6.2
Киноафиша Фильмы Клятва
6.2

Клятва

, 2005
The Promise / Wu ji
Китай / боевик, сказка, драма / 18+
Постер фильма Клятва
6.2

О фильме

Эпоха древних распрей. Великие цари сражаются за сердце прекрасной принцессы и верховное господство над богатыми землями и миллионами жизней. Юный раб, наделенный даром "обгонять ветер", получает приказ спасти своего царя от гибели. Но судьба, предначертанная колдуньей, уготовила герою тяжелое испытание. Отважный раб защитит прекрасную принцессу, но убьет своего царя. И теперь впереди у героя суровый путь воина, на котором ему суждено сразиться за свою жизнь и за свою любовь, изведав все опасности и тайны своей великой судьбы.

В ролях

Сесилия Чеунг
Qingcheng
Хироюки Санада
Хироюки Санада
General Guangming
Николас Тсе
Wuhuan
Чен Хонг
Goddess Manshen
Чан Дон Гон
Kunlun
Йе Лью
Йе Лью
Snow Wolf
Qian Po
One-Eye
Calvin Yu
Yeli
Qian Cheng
King
Li Jing
Kulun's mother
Режиссер Чэнь Кайгэ
Сценарист Чэнь Кайгэ, Тань Чунг
Композитор Клаус Бадельт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 28 апреля 2006
Премьера в мире 15 декабря 2005
Дата выхода
29 июня 2006 Россия Пирамида
29 июня 2006 Беларусь
26 апреля 2006 Германия
15 декабря 2005 Гонконг
26 апреля 2006 Греция
29 июня 2006 Казахстан
15 декабря 2005 Китай
5 мая 2006 США
15 декабря 2005 Сингапур
20 июля 2006 Украина
26 января 2006 Южная Корея
11 февраля 2006 Япония
MPAA PG-13
Бюджет 60 000 000 HKD
Сборы в мире $30 995 924
Производство 21 Century Shengkai Film, Bandai Namco Pictures Entertainment (BNPE), Capgen Investment Group
Другие названия
Wu ji, The Promise, A Promessa, Клятва, Az ígéret, I yposhesi, La promesa, La promesa: la leyenda de los caballeros del viento, Master of the Crimson Armor, Mo gik, PROMISE, Przysięga, Söz, Ultima prințesă, Vô Cực, Wu ji - Die Reiter der Winde, Wu ji - La légende des cavaliers du vent, Wu Ji - The Promise, Zakletva, Обещанието, 無極, 无极

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
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Золотой глобус — все награды и номинации (1)
Обновлено 25 декабря 2023

Цитаты

Goddess Manshen Как только ты примешь свою судьбу, ничто не сможет её изменить, разве что время пойдёт вспять, весной пойдёт снег, а мёртвые воскреснут.

Наша рецензия

Чен Кайге попробовал себя в самых разных жанрах – от китайской исторической саги («Император и убийца») и лирической истории юного скрипача («Вместе») до американского триллера («Убей меня нежно»); настало время фэнтези. Совершенно очевидно, что автора «Императора и убийцы» захватил мощный поток китайско-гонконгско-тайваньского фэнтези-ренессанса, когда полубезвестных создателей второсортных жанровых поделок вдруг оттеснили такие зубры, как Анг Ли и Чжан Имоу, вместо приключенческих…

Отзывы о фильме

Trapper 2 апреля 2015, 12:51
Сегодня посмотрел фильм. Что сказать, по сравнению с Дневниками памяти - не дотягивает. Хотя все напоминает о нем (даже главная актриса). Ну и… Читать дальше…
salem 2 апреля 2015, 12:51
На первом плане семейные ценности, уметь любит, уметь прощать.. Хороший добрый фильм для семейного просмотра.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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