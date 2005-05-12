17-летняя Тамара Райли – изгой в своем классе. Жестокие одноклассники считают ее чудной и странной, а учитель английского, в которого Тамара тайно влюблена, не обращает на нее ни малейшего внимания. В довершение всех своих несчастий Тамара пишет критическую статью о двух одноклассницах в школьной газете. Когда их месть случайно приводит к гибели Тамары, они закапывают ее тело и дают клятву друг другу никогда не говорить о происшедшем. Правда, никто не знает, что при жизни Тамара увлекалась "черной" магией и мистикой, и теперь, благодаря одному древнему заклятью, она восстанет из мертвых... Вскоре Тамара возвращается в мир живых в образе обворожительной и сексуальной красавицы. Ее жертвы беспомощны перед ее коварными прихотями, ее безвольная добыча готова подчиняться ей во всем. Тамара начинает свою кровавую месть, неся изысканную и жестокую смерть своим обидчикам...

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