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Постер фильма Несущая смерть
5.3
Киноафиша Фильмы Несущая смерть
5.3

Несущая смерть

, 2005
Tamara
США / ужасы, триллер / 18+
Постер фильма Несущая смерть
5.3

О фильме

17-летняя Тамара Райли – изгой в своем классе. Жестокие одноклассники считают ее чудной и странной, а учитель английского, в которого Тамара тайно влюблена, не обращает на нее ни малейшего внимания. В довершение всех своих несчастий Тамара пишет критическую статью о двух одноклассницах в школьной газете. Когда их месть случайно приводит к гибели Тамары, они закапывают ее тело и дают клятву друг другу никогда не говорить о происшедшем. Правда, никто не знает, что при жизни Тамара увлекалась "черной" магией и мистикой, и теперь, благодаря одному древнему заклятью, она восстанет из мертвых... Вскоре Тамара возвращается в мир живых в образе обворожительной и сексуальной красавицы. Ее жертвы беспомощны перед ее коварными прихотями, ее безвольная добыча готова подчиняться ей во всем. Тамара начинает свою кровавую месть, неся изысканную и жестокую смерть своим обидчикам...

В ролях

Дженна Деван
Дженна Деван
Tamara Riley
Мэттью Марсден
Bill Natolly
Чэд Фауст
Jesse
Джил Хакоэн
Patrick
Клодетт Минк
Alison Natolly
Крис Сигурдсон
Mr. Riley
Кэйти Стюарт
Chloe
Мелисса Мари Елиас
Kisha
Bryan Clark
Shawn
Marc Devigne
Roger
Режиссер Джереми Хэфт
Сценарист Джеффри Реддик
Композитор Майкл Сьюби
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2005
Премьера в мире 12 мая 2005
Дата выхода
19 января 2006 Россия Гельварс
19 января 2006 Беларусь
21 апреля 2006 Германия
19 января 2006 Казахстан
23 октября 2005 США
19 января 2006 Украина
12 мая 2005 Франция
MPAA R
Бюджет $3 500 000
Сборы в мире $206 871
Производство Manitoba Film and Video Production Tax Credit, Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC)
Другие названия
Tamara, Тамара, Rule 6, Tamara - Rache kann so verführerisch sein, Tamara - Toccata dal fuoco, Tamara - Tochter des Teufels, Tamara, epistrofi apo tin kolasi, Несущая смерть, ルール6, Tamara toccata dal fuoco

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
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Обновлено 18 декабря 2023
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