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Постер фильма Ледяной урожай
6.1
Киноафиша Фильмы Ледяной урожай
6.1

Ледяной урожай

, 2005
Ice Harvest
США / комедия, криминал, боевик, триллер / 18+
Постер фильма Ледяной урожай
6.1

О фильме

Главный герой этой рождественской истории – туповатый адвокат, который в канун праздника мечтает совершить преступление, он надеется обманом получить с местной мафии денег. Но у его партнера, владельца стрип-клуба, похоже свои виды на украденные баксы.

В ролях

Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Чарли Арглист
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Vic Cavanaugh
Конни Нильсен
Конни Нильсен
Renata Crest
Оливер Платт
Оливер Платт
Рэнди Куэйд
Рэнди Куэйд
Нед Беллами
Нед Беллами
Sidney
Мэттью Кампобассо
Лара Филлипс
Rusti
Bill Noble
Culligan
Bradley Grant Smith
Ronny
Майк Старр
Roy Gelles
T.J. Jagodowski
Officer Tyler
Режиссер Харольд Рэмис
Сценарист Роберт Бентон, Ричард Руссо, Скотт Филлипс
Композитор Дэвид Китай
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 8 сентября 2006
Премьера в мире 23 ноября 2005
Дата выхода
19 января 2006 Россия Вест 18+
19 января 2006 Беларусь
3 февраля 2006 Великобритания
9 октября 2006 Германия
15 декабря 2005 Греция
19 января 2006 Казахстан
23 ноября 2005 Нидерланды 18
23 ноября 2005 США
19 января 2006 Украина
1 февраля 2006 Франция
MPAA R
Бюджет $16 000 000
Сборы в мире $10 156 968
Производство Focus Features, Bona Fide Productions
Другие названия
The Ice Harvest, La cosecha de hielo, A nagy kaszálás, A Sangue Frio, Buz hasadı, Faux amis, Golpe a Frio, Ice Harvest, Jäätävää satoa, Kerrah dak, La moisson de glace, Ledena žetva, Ledinė kompanija, Ledus raža, Listevontas ti mafia, Semeni vant, culegi furtuna!, Zimne dranie, Ληστεύοντας τη μαφία, Крижаний урожай, Ледяной урожай, アイス・ハーヴェスト 氷の収穫, Eiskalt abserviert, 冰雪圣诞夜

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 9 декабря 2020

Отзывы о фильме

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