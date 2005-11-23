Главный герой этой рождественской истории – туповатый адвокат, который в канун праздника мечтает совершить преступление, он надеется обманом получить с местной мафии денег. Но у его партнера, владельца стрип-клуба, похоже свои виды на украденные баксы.
|19 января 2006
|Россия
|Вест
|18+
|19 января 2006
|Беларусь
|3 февраля 2006
|Великобритания
|9 октября 2006
|Германия
|15 декабря 2005
|Греция
|19 января 2006
|Казахстан
|23 ноября 2005
|Нидерланды
|18
|23 ноября 2005
|США
|19 января 2006
|Украина
|1 февраля 2006
|Франция