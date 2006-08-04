Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Борат Борат
Киноафиша Фильмы Борат
Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan

Борат, 2006

2006 / США / Великобритания
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Борат Сагдиев – популярный тележурналист. Правительство Казахстана отправляет его в Америку, чтобы снять документальный фильм об американском обществе и культуре. Борат проходит курс обучения в Нью-Йорке, чтобы понять американский юмор. Во время просмотра «Спасателей Малибу» по телевизору героя поражает красота Памелы Андерсон, и он решает отправиться в долгую поездку по пересеченной местности в Калифорнию, чтобы сделать ее своей женой и увезти в Казахстан. В этом путешествии Борат и его продюсер наконец попадают в настоящую Америку, великую страну, полную странных жителей, которые переживают с ним удивительные приключения.

  • ФБР назначило специальный отряд для слежки за Сашей Бароном Коэном во время съемок фильма из-за многочисленных сообщений о «человеке с Ближнего Востока, путешествующем по Среднему Западу в грузовике с мороженым». Кроме того, на него девяносто два раза вызывали полицию недовольные соседи. 
  • Джонни Депп, Джордж Клуни и Стив Мартин, будучи большими поклонниками Коэна, связались с ним по поводу эпизодических ролей в фильме, но тот отказался, потому что наличие знаменитостей раскрыло бы мокьюментарный характер фильма зрителям. 
  • Костюм и нижнее белье Коэна намеренно не чистили, чтобы он пах «иностранцем».

Телеведущий из Казахстана Борат отправляется в США, чтобы сделать репортаж об этой "величайшей в мире стране". Однако по прибытии оказалось, что главная цель его визита – поиски Памелы Андерсон с целью жениться на ней, а вовсе не съемки документального фильма...

7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 4 августа 2006
Премьера в мире 4 августа 2006
Возраст 18+
Режиссер
Ларри Чарльз
Ларри Чарльз
В ролях
Саша Барон Коэн
Саша Барон Коэн
Памела Андерсон
Памела Андерсон
Кен Давитян
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Миссия: Неадекватна
Миссия: Неадекватна (2016)
5.4166665
Джимми — покоритель Америки
Джимми — покоритель Америки (2016)
5
Диктатор
Диктатор (2012)
6.978261
Бруно
Бруно (2008)
6.8163266
Фильм находится в подборках
Самые смешные комедии Самые смешные комедии
Зарубежные комедии, чтобы посмеяться до слез Зарубежные комедии, чтобы посмеяться до слез
Фильмы про журналистов Фильмы про журналистов
Пошлые комедии Пошлые комедии
Постер фильма Борат 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Борат смотреть онлайн

Борат
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Миссия: Неадекватна
 
Джимми — покоритель Америки
 
Диктатор
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Nozhniza 2 апреля 2015, 12:51
Все таки жаль, что запретили... Есть же люди - на экране пернули - смешно, кого то стошнило - вообще от смеха заливаются... Куда им теперь… Читать дальше…
Alex333 2 апреля 2015, 12:51
Вообще то это не фильм скорее а серия роликов-розыгрышей - участники думают что их и вправду для кахзахского ТВ снимают, в этом то и прикол заключается
Отзывы Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
5 смелых фильмов в жанре политической сатиры, которые слишком правдивы Эти картины заставляют нас от души смеяться и горько плакать над современностью и историческими событиями, какими мы их знаем.
Написать
18 апреля 2022 12:43
11 неприлично глупых комедий, которые мы искренне любим И совсем этого не стыдимся!
Написать
1 апреля 2022 19:25
Сатира о советской власти, искажение фактов и непристойная любовь: 10 фильмов, которые запретили показывать в России 7 октября должна была состояться премьера «Искушения» нидерландского режиссера Пола Верховена. Фильм, повествующий о небогоугодной любви двух монахинь в Италии эпохи Возрождения, участвовал в основном конкурсе недавно прошедшего Каннского кинофестиваля, однако 18 сентября решением Министерства культуры был отлучен от российского проката. Киноафиша вспоминает десять фильмов с подобной судьбой и оплакивает их участь.
Написать
1 октября 2021 20:39
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
тизер
Тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Приложение киноафиши