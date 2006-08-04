Борат, 2006

Борат Сагдиев – популярный тележурналист. Правительство Казахстана отправляет его в Америку, чтобы снять документальный фильм об американском обществе и культуре. Борат проходит курс обучения в Нью-Йорке, чтобы понять американский юмор. Во время просмотра «Спасателей Малибу» по телевизору героя поражает красота Памелы Андерсон, и он решает отправиться в долгую поездку по пересеченной местности в Калифорнию, чтобы сделать ее своей женой и увезти в Казахстан. В этом путешествии Борат и его продюсер наконец попадают в настоящую Америку, великую страну, полную странных жителей, которые переживают с ним удивительные приключения.