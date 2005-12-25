Казанова, 2005

Действие разворачивается в XVIII веке на фоне живописных венецианских дворцов и каналов. Легендарный ловелас Джакомо Казанова – самый популярный персонаж в городе, известный своими разудалыми похождениями. Однако очередная авантюра заканчивается для Казановы ультиматумом: обольститель должен наконец-то остепениться и найти себе супругу, иначе он будет изгнан из родной Венеции.
Впервые легендарный Казанова встретил достойную соперницу в амурных делах – венецианскую красавицу Франческу. Ей удается неслыханное: устоять перед неотразимыми чарами знаменитого соблазнителя. Ему приходится применить весь арсенал приемов, рисковать своей жизнью и репутацией ради того, чтобы завоевать благосклонность неприступной Франчески.
А ты случайно не знаешь, когда этот фильм появиться в кинотеатрах?