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Казанова Казанова
Киноафиша Фильмы Казанова
Casanova

Казанова, 2005

2005 / США
6.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие разворачивается в XVIII веке на фоне живописных венецианских дворцов и каналов. Легендарный ловелас Джакомо Казанова – самый популярный персонаж в городе, известный своими разудалыми похождениями. Однако очередная авантюра заканчивается для Казановы ультиматумом: обольститель должен наконец-то остепениться и найти себе супругу, иначе он будет изгнан из родной Венеции.

  • В отличие от Джакомо Казановы, Франческа Бруни – выдуманный персонаж. Впервые на экране Франческа появилась в фильме «Великая ночь Казановы» Нормана З. Маклеода (1954) – ее роль исполнила актриса Джоан Фонтейн.
  • Ряд элементов сюжета – например, появление переодетой в мужчину Франчески в зале суда – позаимствован из пьесы «Венецианский купец» Уильяма Шекспира (1596). Сыгравшие епископа Пуччи и Джованни Бруни Джереми Айронс и Чарли Кокс ранее снялись в «Венецианском купце» Майкла Редфорда (2004).
  • Съемки фильма прошли непосредственно в Венеции, а также в городе Виченца, где снимали в основном интерьерные сцены.
  • Премьера фильма состоялась в том же году, что и показ мини-сериала BBC «Казанова», в котором Джакомо в разном возрасте сыграли Дэвид Теннант и Питер О'Тул.
  • Саундтрек записан с использованием оркестровых инструментов XVIII века, чтобы сохранить верность исторической атмосфере фильма.

Впервые легендарный Казанова встретил достойную соперницу в амурных делах – венецианскую красавицу Франческу. Ей удается неслыханное: устоять перед неотразимыми чарами знаменитого соблазнителя. Ему приходится применить весь арсенал приемов, рисковать своей жизнью и репутацией ради того, чтобы завоевать благосклонность неприступной Франчески.

6.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 2 февраля 2006
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 25 декабря 2005
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Лассе Халльстрем
Лассе Халльстрем
В ролях
Хит Леджер
Хит Леджер
Сиенна Миллер
Сиенна Миллер
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Оливер Платт
Оливер Платт
Лена Олин
Лена Олин
Все актеры и съемочная группа
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Казанова смотреть онлайн

Казанова
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Создавая «Казанову», авторы этого милого и легкого костюмированного пустячка, обладающего, впрочем, солидным культурным бэкграундом (недаром над литературной частью трудились такие столпы, как Джеффри Хэтчер и Майкл Кристофер), взяли за образец структуру и тематику ранних шекспировских комедий и насытили получившийся каркас новейшими (сравнительно с XVIII веком, конечно), актуальными, современными и т. п. идеями. Главная из таких идей заключается в том, что женщина – тоже человек, у которого…
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фвфывф 2 апреля 2015, 12:51
кто нибудь знает фильм про казанову, но не с участием Хита Леджера, а другой, котовый еще по Halmark(канал такой) показывали? или как он называется?
Богира 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Elf от 15/01/2006 - 01:57:11


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