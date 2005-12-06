Мемуары гейши, 2005

По роману Артура Голдена "Дневники гейши" – захватывающей истории судьбы одной из самых знаменитых гейш ХХ века Нитты Сайюри, который стал самой продаваемой книгой 2004 года в странах Европы и США.

Маленькую прелестную девочку из бедной японской семьи отдают в услужение в дом гейш. С годами красавица расцветает и познает все таинства этой профессии. Самые влиятельные мужчины становятся пленниками знаменитой гейши по имени Сайюри, достигшей совершенства в своем искусстве. Но в сердце Сайюри живет любовь к тому, над которым ее чары не властны. Тайну своей любовной страсти она доверяет лишь страницам дневника.