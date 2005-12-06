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Мемуары гейши
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Memoirs of a Geisha

Мемуары гейши, 2005

2005 / США
6.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

По роману Артура Голдена "Дневники гейши" – захватывающей истории судьбы одной из самых знаменитых гейш ХХ века Нитты Сайюри, который стал самой продаваемой книгой 2004 года в странах Европы и США.

Маленькую прелестную девочку из бедной японской семьи отдают в услужение в дом гейш. С годами красавица расцветает и познает все таинства этой профессии. Самые влиятельные мужчины становятся пленниками знаменитой гейши по имени Сайюри, достигшей совершенства в своем искусстве. Но в сердце Сайюри живет любовь к тому, над которым ее чары не властны. Тайну своей любовной страсти она доверяет лишь страницам дневника.

6.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 19 января 2006
Премьера онлайн 1 апреля 2022
Премьера в мире 6 декабря 2005
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Роб Маршалл
Роб Маршалл
В ролях
Чжан Цзыи
Чжан Цзыи
Кен Ватанабе
Кен Ватанабе
Кодзи Якусе
Кодзи Якусе
Мишель Йео
Мишель Йео
Каори Момои
Каори Момои
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мемуары гейши 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Робу Маршаллу, немного поинтриговавшему и сильно позабавившему (в хорошем значении этого выражения) публику авантюрно-иронической хореографией в «Чикаго», нельзя отказать в умении снимать определенные вещи красиво и со вкусом, однако это еще не есть талант в собственном смысле слова. «Мемуары гейши» целиком наполнены размеренной красивостью, своего рода экзотической поволокой, но перед нами – типично «женское» кино, лучше всего выражающееся словами главной героини: «Так мы и жили в своем тесном…
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K 2 апреля 2015, 12:51
Спасибо за подробный комментарий.

Какие фильмы про Японию порекомендуешь посмотреть?
Bastet 2 апреля 2015, 12:51
Рекомендую посмотреть отличный японский фильм "Куклы" Такеши Китано
Отзывы Написать
17 голосов
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