Нельзя быть чересчур брезгливым. Когда-нибудь ты можешь поплатиться за это. Не любишь собак? Осторожней! Кто тебе сказал, что ты сам когда-нибудь не превратишься в собаку! И тогда одно спасенье: скажи спасибо жене и детям за то, что они любят животных – а значит, ты будешь обласкан и накормлен. Только когда снова станешь человеком, не забудь, каково тебе было в собачьей шкуре!