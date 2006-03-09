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Постер фильма Лохматый папа
4.7
Киноафиша Фильмы Лохматый папа
4.7

Лохматый папа

, 2006
The Shaggy Dog
США / семейный, комедия, сказка / 18+
Постер фильма Лохматый папа
4.7

О фильме

Нельзя быть чересчур брезгливым. Когда-нибудь ты можешь поплатиться за это. Не любишь собак? Осторожней! Кто тебе сказал, что ты сам когда-нибудь не превратишься в собаку! И тогда одно спасенье: скажи спасибо жене и детям за то, что они любят животных – а значит, ты будешь обласкан и накормлен. Только когда снова станешь человеком, не забудь, каково тебе было в собачьей шкуре!

В ролях

Тим Аллен
Тим Аллен
Дэйв Дуглас
Кристин Дэвис
Кристин Дэвис
Rebecca Douglas
Зина Грей
Карли Дуглас
Спенсер Бреслин
Спенсер Бреслин
Josh Douglas
Дэнни Гловер
Дэнни Гловер
Ken Hollister
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Dr. Kozak
Джошуа Леонард
Джошуа Леонард
Justin Forrester
Шон Пифром
Trey
Ян Деверо
Джейн Кертин
Джейн Кертин
Филип Бейкер Холл
Филип Бейкер Холл
Крэйг Килборн
Baxter
Режиссер Брайан Роббинс
Сценарист Марианна Уибберли, Jack Amiel, Michael Begler, Кормак Уибберли, Джофф Родкей
Композитор Алан Менкен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 31 марта 2006
Премьера в мире 9 марта 2006
Дата выхода
10 августа 2006 Россия WDSSPR 6+
22 июня 2006 Германия
21 июля 2006 Испания
8 июня 2006 Италия
10 августа 2006 Казахстан
24 мая 2006 Нидерланды
10 марта 2006 США
9 марта 2006 Сингапур
10 августа 2006 Украина
MPAA PG
Бюджет $50 000 000
Сборы в мире $87 134 280
Производство Walt Disney Pictures, Mandeville Films, Boxing Cat Films
Другие названия
The Shaggy Dog, Un papá con pocas pulgas, Bak şu köpeğe, Blanosul, Cariño, estoy hecho un perro, Điệp Vụ Chó Xù, Karvanaama, Meie issi koeraelu, Na psa urok, O Rafeiro, Összekutyulva, Plušķis, Quelle vie de chien, Raymond, Shaggy Dog - Hör mal, wer da bellt, Shaggy Dog - Papà che abbaia... non morde, Soltando os Cachorros, Šuns kailyje, To skyloloi, Το σκυλολόι, Кудлатий тато, Лохматый папа, Чoвекът куче, शैगी डॉग, シャギー・ドッグ, 長毛狗, Chlpatý Dave, Náš otec pes

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 10 голосов
4.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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