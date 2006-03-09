Нельзя быть чересчур брезгливым. Когда-нибудь ты можешь поплатиться за это. Не любишь собак? Осторожней! Кто тебе сказал, что ты сам когда-нибудь не превратишься в собаку! И тогда одно спасенье: скажи спасибо жене и детям за то, что они любят животных – а значит, ты будешь обласкан и накормлен. Только когда снова станешь человеком, не забудь, каково тебе было в собачьей шкуре!
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