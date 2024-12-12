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Совсем ошалели

Горнолыжный курорт, две пары и одна неудобная тайна Sovsem oshaleli 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 49
Не пойду 13

О фильме

Ольга Гаврилова с молодым бойфрендом Кириллом приезжают на горнолыжный курорт встретить Новый год, но из-за ошибки турагентства оказываются под одной крышей с бывшим мужем Ольги Федором и его очаровательной подругой Мариночкой. Романтический новогодний уикенд грозит обернутся для обеих пар сущим кошмаром, поэтому Ольга и Федор решают скрыть от своих новых пассий, что когда-то они были женаты.

Совсем ошалели - трейлер
Совсем ошалели  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 12 декабря 2024
Дата выхода
12 декабря 2024 Россия Атмосфера Кино
Сборы в мире $421 747
Производство YARKO
Другие названия
Sovsem oshaleli, Совсем ошалели, Шале
Режиссер
Ольга Френкель
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Полина Максимова
Полина Максимова
Степан Девонин
Степан Девонин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 14 голосов
4.2 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
nastena.dzyuba.99 14 декабря 2024, 20:12
Сходила в кино на этот фильм. Не понравился вообще . Наигранно играют женщины . Никакие актрисы от слова совсем . Комедия вроде , но юмора не… Читать дальше…
lyudmila.denisowa2012 12 декабря 2024, 21:59
Фильм неплохой, актеры подобраны хорошо. Красивые локации.\
Но немного подзатянули. До середины смотрится с интересом, после уже скучновато становится. Один раз посмотреть можно 😊
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Новости о фильме
Разводящиеся Анна Михалкова и Гоша Куценко встречают Новый год в трейлере комедии «Совсем ошалели»
Разводящиеся Анна Михалкова и Гоша Куценко встречают Новый год в трейлере комедии «Совсем ошалели» Фильм характеризуется как легкая ситуационная комедия о человеческих взаимоотношениях.
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31 октября 2024 16:50
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