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Школа негодяев Школа негодяев
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School for Scoundrels

Школа негодяев, 2006

2006 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме
Роджер, пытаясь завоевать сердце своей одноклассницы, однажды понимает, что их преподаватель тоже положил на нее глаз...
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 30 ноября 2006
Премьера в мире 29 сентября 2006
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Вест
Бюджет $35 000 000
Режиссер
Тодд Филлипс
Тодд Филлипс
В ролях
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Джон Хидер
Джон Хидер
Луис Гусман
Луис Гусман
Дэвид Кросс
Дэвид Кросс
Дэн Фоглер
Дэн Фоглер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Школа негодяев 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Maks 2 апреля 2015, 12:51
А куда всю переписку удалили???

Частную переписку нужно вести в Личных Сообщениях, а продолжительные филологические дискуссии в разделе "Обо… Читать дальше…
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