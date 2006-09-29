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Школа негодяев
School for Scoundrels
Школа негодяев, 2006
2006 / США
6.6
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Жанр:
комедия
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О фильме
Роджер, пытаясь завоевать сердце своей одноклассницы, однажды понимает, что их преподаватель тоже положил на нее глаз...
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6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2006
Премьера в России
30 ноября 2006
Премьера в мире
29 сентября 2006
Возраст
18+
MPAA
PG-13
Прокатчик
Вест
Бюджет
$35 000 000
Режиссер
Тодд Филлипс
В ролях
Билли Боб Торнтон
Джон Хидер
Луис Гусман
Дэвид Кросс
Дэн Фоглер
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2 постера
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Отзывы о фильме
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Maks
2 апреля 2015, 12:51
А куда всю переписку удалили???
Частную переписку нужно вести в Личных Сообщениях, а продолжительные филологические дискуссии в разделе "Обо…
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Частную переписку нужно вести в Личных Сообщениях, а продолжительные филологические дискуссии в разделе "Обо… Читать дальше…