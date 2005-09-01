Две супружеские пары, две истории любви и полное разочарование в ней. Женщины вышли на поиски новых эмоций, а мужчины задумались, как сохранить старые чувства. Оказывается, мужчины тоже умеют плакать… Но не только. Они могут и действовать! Наверняка брошенные мужья что-нибудь да придумают, чтобы вернуть любимых женщин.
ПроизводствоSidney Kimmel Entertainment, Major Studio Partners, Process Media
Другие названия
Trust the Man, Parejas, Chassé-croisé à Manhattan, Ellas y ellos, 相信你的男人, Ai încredere în barbati!, Elles i ells, Házasság a négyzeten, Jogos de Infidelidade, Kwestia zaufania, Liebe ist Nervensache, NOセックス、NOライフ！, Tokie jau tie vyrai, Totalmente Apaixonados, Uomini & donne - Tutti dovrebbero venire... almeno una volta!, Απατημένοι σύζυγοι, Вярвай му, Доверься мужчине, Довірся чоловіку, 相信人, 相信男人
поддерживаю.
первая половина фильма - ничего, даже может показаться смешной, а вторая -… Читать дальше…