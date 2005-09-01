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Постер фильма Доверься мужчине
5.6
Доверься мужчине - Трейлер
Киноафиша Фильмы Доверься мужчине
5.6

Доверься мужчине

, 2005
Trust The Man
США / драма, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Доверься мужчине
5.6
Доверься мужчине - Трейлер
Доверься мужчине  Трейлер

О фильме

Две супружеские пары, две истории любви и полное разочарование в ней. Женщины вышли на поиски новых эмоций, а мужчины задумались, как сохранить старые чувства. Оказывается, мужчины тоже умеют плакать… Но не только. Они могут и действовать! Наверняка брошенные мужья что-нибудь да придумают, чтобы вернуть любимых женщин.

В ролях

Джулианна Мур
Джулианна Мур
Rebecca Pollack
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны
Tom Pollack
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
Elaine
Билли Крудап
Билли Крудап
Tobey
Ева Мендес
Ева Мендес
Эллен Баркин
Эллен Баркин
Кейт Дженнингс Грант
Джеймс ЛеГрос
Джеймс ЛеГрос
Джастин Барта
Джастин Барта
Дагмара Доминчик
Дагмара Доминчик
Боб Бэлабан
Боб Бэлабан
Sascha Gillen
Baby Maggie
Режиссер Барт Фрейндлих
Сценарист Барт Фрейндлих
Композитор Клинт Мэнселл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 22 сентября 2006
Премьера в мире 1 сентября 2005
Дата выхода
14 сентября 2006 Россия Парадиз
14 сентября 2006 Беларусь
22 сентября 2006 Великобритания
14 сентября 2006 Казахстан
18 октября 2007 Мексика
1 сентября 2005 США
14 сентября 2006 Украина
22 ноября 2006 Франция
MPAA R
Бюджет $9 000 000
Сборы в мире $7 353 118
Производство Sidney Kimmel Entertainment, Major Studio Partners, Process Media
Другие названия
Trust the Man, Parejas, Chassé-croisé à Manhattan, Ellas y ellos, 相信你的男人, Ai încredere în barbati!, Elles i ells, Házasság a négyzeten, Jogos de Infidelidade, Kwestia zaufania, Liebe ist Nervensache, NOセックス、NOライフ！, Tokie jau tie vyrai, Totalmente Apaixonados, Uomini & donne - Tutti dovrebbero venire... almeno una volta!, Απατημένοι σύζυγοι, Вярвай му, Доверься мужчине, Довірся чоловіку, 相信人, 相信男人

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

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Доверься мужчине - Трейлер
Доверься мужчине Трейлер
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саундтрек фильма Доверься мужчине

Цитаты

Терапевт В чем проблемы?
Том Нет секса.
Ребекка Так у тебя и проблема.
Том Я бы сказал, это наша проблема.
Ребекка Нет, я просто не сексуальный маньяк, как ты.
Том Я не маньяк, мне просто нравится.
Ребекка [шепчет Терапевту] Два раза в день.

Отзывы о фильме

Kisska 2 апреля 2015, 12:51
Фильм - говнецо ещё то. Тупые, нелепые шутки. Чисто америкосовский фильм, снятый по глупому сценарию. Большинство шуточек позволяют предполагать,… Читать дальше…
ira 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Lanchik от 14/09/2006 - 12:52:38

поддерживаю.
первая половина фильма - ничего, даже может показаться смешной, а вторая -… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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