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Киноафиша Новости HBO готовит сериал «Франшиза», который станет пародией на киновселенную Marvel

HBO готовит сериал «Франшиза», который станет пародией на киновселенную Marvel

11 августа 2023 17:00
HBO готовит сериал «Франшиза», который станет пародией на киновселенную Marvel

Телепроект Сэма Мендеса пополнился еще двумя актерами.

Кабельный канал HBO сделал официальный заказ на съемки полного сезона сатиры на тему кинопроизводства «Франшиза», высмеивающей голливудскую моду на супергеройские блокбастеры в духе тех, что поставляет студия Marvel. Работа над пилотом завершились незадолго до начала актерской забастовки, а полноценное производство стартует лишь после того, как ситуация с протестами будет полностью урегулирована.

В центре сюжета многосерийной комедии — члены съемочной группы масштабного фильма по комиксам, сражающиеся за свое место под солнцем в дикой и неуправляемой киновселенной. Ведущие персонажи познают весь хаос производственного ада, что заставит их постоянно пускаться в размышления об изнанке киноиндустрии, потому что у каждого громкого провала есть своя «история происхождения».

Параллельно официальном анонсом появились новые сведения об актерском составе. К исполнительскому ансамблю, в который входят Билли Магнуссен («Аладдин»), Джессика Хайнс («Инфлюенсеры»), Даррен Голдштейн («Под знаменем небес»), Лолли Адефопе («Чудотворцы»), Айзек Пауэлл («Дорогой Эван Хансен»), Даниэль Брюль («Сокол и Зимний солдат») и Ричард Э. Грант («Локи»), присоединились Химеш Патель («Довод») и Ая Кэш («Пацаны»). Шоураннером и автором стартового эпизода выступает сценарист «Наследников» и «Авеню 5» Джон Браун, а режиссурой займется обладатель премии «Оскар» Сэм Мендес («1917», «Красота по-американски») — для него это телевизионный дебют. В продюсерскую команду вместе с упомянутыми входит Армандо Ианнуччи («Смерть Сталина»).

Фото: HBO/Heather Hazzan
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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