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Киноафиша Новости «Барби» и «Индиана Джонс 5» появятся в российских кинотеатрах в сентябре

«Барби» и «Индиана Джонс 5» появятся в российских кинотеатрах в сентябре

23 августа 2023 15:12
«Барби» и «Индиана Джонс 5» появятся в российских кинотеатрах в сентябре

Также в следующем месяце состоится отечественный релиз блокбастера «Мег 2: Бездна».

Нашумевшие голливудские блокбастеры «Барби», «Индиана Джонс и колесо судьбы» и «Мег 2: Бездна» попадут в российские кинотеатры в сентябре этого года. Летние картины будут демонстрировать в формате так называемого предсеансового обслуживания.

Цифровой релиз приключенческой ленты с Харрисоном Фордом намечен на 29 августа, а в отечественный прокат фильм выйдет 2 сентября. Комедия с Марго Робби и Райаном Гослингом выйдет в «цифре» 5 сентября, а на экранах российских мультиплексов «Барби» появится спустя четыре дня — с 9 сентября. Что касается акульего блокбастера с Джейсоном Стэйтемом, то его представят отечественным зрителям 16 сентября.

Дубляжом картин занимается студия Red Head Sound. Для «Барби» команде удалось привлечь Татьяну Шитову и Данила Щебланова, которые озвучивали Робби и Гослинга в других картинах. Примечательно, что в кинотеатрах будут показывать не «экранки», а «цифровые копии высочайшего качества». Вчера, 22 августа, RHS сообщила в своих соцсетях о полном завершении работы над дубляжом «Барби».

В более отдаленном будущем по аналогичной схеме в российские кинотеатры выйдет «Оппенгеймер».

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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