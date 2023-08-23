«Барби» и «Индиана Джонс 5» появятся в российских кинотеатрах в сентябре

Нашумевшие голливудские блокбастеры «Барби», «Индиана Джонс и колесо судьбы» и «Мег 2: Бездна» попадут в российские кинотеатры в сентябре этого года. Летние картины будут демонстрировать в формате так называемого предсеансового обслуживания.

Цифровой релиз приключенческой ленты с Харрисоном Фордом намечен на 29 августа, а в отечественный прокат фильм выйдет 2 сентября. Комедия с Марго Робби и Райаном Гослингом выйдет в «цифре» 5 сентября, а на экранах российских мультиплексов «Барби» появится спустя четыре дня — с 9 сентября. Что касается акульего блокбастера с Джейсоном Стэйтемом, то его представят отечественным зрителям 16 сентября.

Дубляжом картин занимается студия Red Head Sound. Для «Барби» команде удалось привлечь Татьяну Шитову и Данила Щебланова, которые озвучивали Робби и Гослинга в других картинах. Примечательно, что в кинотеатрах будут показывать не «экранки», а «цифровые копии высочайшего качества». Вчера, 22 августа, RHS сообщила в своих соцсетях о полном завершении работы над дубляжом «Барби».

В более отдаленном будущем по аналогичной схеме в российские кинотеатры выйдет «Оппенгеймер».