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Киноафиша Новости Марсианский фермер ведет хозяйство с роботом в тизере комедийного сериала «Кибердеревня»

Марсианский фермер ведет хозяйство с роботом в тизере комедийного сериала «Кибердеревня»

8 августа 2023 10:11
Марсианский фермер ведет хозяйство с роботом в тизере комедийного сериала «Кибердеревня»

Сериал, основанный на роликах популярного канала birchpunk, выйдет этой осенью.

«Кинопоиск» представил тизер фантастической комедии «Кибердеревня», основанной на роликах YouTube-канала birchpunk.

Действие разворачивается в далеком 2100 году. В центре сюжета — фермер Николай (Сергей Чихачев) и его семья, которые ведут собственное высокотехнологичное хозяйство в кибердеревне на Марсе. Герои наслаждаются размеренным образом жизни вдали от шума и суеты мегаполисов будущего, пока однажды их красную планету не посещает руководитель мегакорпорации Барагозин, мечтающий снести поселок и посторожить на его месте огромный завод. Не желая мириться с таким положением дел, Николай решает отправиться на Землю, чтобы попытаться отстоять свой дом.

В сериале также играют Григорий Скряпкин, Влада Лукина, Ольга Жевакина и другие актеры.

Компьютерная графика была разработана студией Black Point, создавшей 100 моделей роботов и дронов, 50 видов футуристичной техники и десять непохожих друг на друга планет.

Режиссером сериала выступил создатель birchpunk Сергей Васильев. Его видео представляют собой небольшие скетчи о жизни россиян XXII века, в съемках которых принимают участие такие известные артисты, как Гарик Харламов и Сергей Епишев. Первый ролик был загружен на канал в ноябре 2020 года и на данный момент имеет свыше 13 млн просмотров.

«Кибердеревня» выйдет на «Кинопоиске» этой осенью. Точная дата премьеры пока неизвестна.

Фото: «Кинопоиск»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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