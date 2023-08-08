Марсианский фермер ведет хозяйство с роботом в тизере комедийного сериала «Кибердеревня»

«Кинопоиск» представил тизер фантастической комедии «Кибердеревня», основанной на роликах YouTube-канала birchpunk.

Действие разворачивается в далеком 2100 году. В центре сюжета — фермер Николай (Сергей Чихачев) и его семья, которые ведут собственное высокотехнологичное хозяйство в кибердеревне на Марсе. Герои наслаждаются размеренным образом жизни вдали от шума и суеты мегаполисов будущего, пока однажды их красную планету не посещает руководитель мегакорпорации Барагозин, мечтающий снести поселок и посторожить на его месте огромный завод. Не желая мириться с таким положением дел, Николай решает отправиться на Землю, чтобы попытаться отстоять свой дом.

В сериале также играют Григорий Скряпкин, Влада Лукина, Ольга Жевакина и другие актеры.

Компьютерная графика была разработана студией Black Point, создавшей 100 моделей роботов и дронов, 50 видов футуристичной техники и десять непохожих друг на друга планет.

Режиссером сериала выступил создатель birchpunk Сергей Васильев. Его видео представляют собой небольшие скетчи о жизни россиян XXII века, в съемках которых принимают участие такие известные артисты, как Гарик Харламов и Сергей Епишев. Первый ролик был загружен на канал в ноябре 2020 года и на данный момент имеет свыше 13 млн просмотров.

«Кибердеревня» выйдет на «Кинопоиске» этой осенью. Точная дата премьеры пока неизвестна.