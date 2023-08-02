Зритель сам определяет ход событий в трейлере интерактивного ромкома «Выбери любовь»

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер интерактивной романтической комедии «Выбери любовь» (Choose Love).

В центре сюжета — молодая девушка Ками (Лора Марано), у которой есть все, о чем можно мечтать: хорошие друзья, любящий парень Пол (Скотт Майкл Фостер) и хорошая работа в звукозаписывающей студии. Но один неудачный поход к гадалке, предсказывающей, что героине предстоит совершить непростой выбор, полностью разрушает ее уверенность в завтрашнем дне. Вскоре Ками встречает своего бывшего возлюбленного Джека (Джорди Веббер) и рок-звезду Рэкса Гальера (Эван Джогиа), которые заставляют девушку усомниться в том, что она по-настоящему любит Пола. Ко всему прочему бойфренд собирается сделать ей предложение, к чему она также оказывается совершенно не готова.

Кого же выберет Ками? Ответить на этот вопрос предстоит самим зрителям. На протяжении просмотра фильма им будет периодически предоставляться возможность определять решения героини, тем самым меняя ход повествования.

Режиссером выступил Стюарт МакДональд («Американская домохозяйка»). Сценарий написал Джосанн МакГибон («Наследники»).

Премьера Choose Love состоится Netflix 31 августа.