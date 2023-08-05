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Киноафиша Новости Netflix отложил фэнтези с Милли Бобби Брауни и несколько других фильмов

Netflix отложил фэнтези с Милли Бобби Брауни и несколько других фильмов

5 августа 2023 11:20
Netflix отложил фэнтези с Милли Бобби Брауни и несколько других фильмов

Стриминговый сервис перенес даты выхода шести своих картин на 2024 год.

По информации интернет-портала What’s on Netflix, стриминговый сервис Netflix перенес выпуск фэнтезийного фильма Damsel («Девица») и еще шести картин. Причиной такого решения послужила продолжающаяся забастовка голливудских актеров и сценаристов.

Согласно официальном синопсису, Damsel повествует о принцессе Элоди (Милли Бобби Браун), которая «собирается выйти замуж за прекрасного принца, но внезапно обнаруживает, что ее свадьба является смертельной ловушкой. Героиня оказывается брошена в пещеру с огнедышащим драконом, где ей простоит пройти суровое испытание ума и воли, чтобы выжить». Режиссером ленты выступает Хуан Карлос Фреснадильо («28 дней спустя»). Изначально премьера фильма была намечена на 13 октября этого года, но теперь она состоится только в 2024 году.

Помимо Damsel, в число отложенных проектов вошли ромком A Family Affair («Семейное дело») с Заком Эфроном и Николь Кидман, фантастическая драма «Космонавт» с Адамом Сэндлером, байопик Shirley с Реджиной Кинг, посвященный политику Ширли Чисхолм, и другие картины. Все они также были перенесены на 2024 год.

Представители Netflix пока что не комментировали эту информацию.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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